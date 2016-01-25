صبا در این فصل مشکل مالی نداشته است

امیرحسین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از پایان نیم فصل تمرینات سنگین و پرفشاری به ویژه در اردوی جزیره کیش پشت سر گذاشته‌ایم و حضور در مسابقات جام شهدا فرصت خوبی برای رسیدن تیم به شرایط مسابقه بوده است.

وی افزود: در بازی نخست جام شهدا برابر ذوب آهن نیز هر دو تیم در شرایط بدنسازی قرار داشتند اما بازی خوبی از جانب هر دو تیم ارائه شد و تیم ما نیز با وجود اینکه در دقیقه اول مسابقه گل خورد اما به خوبی توانست به بازی برگردد.

مدافع تیم فوتبال صبای قم گفت: در حالی فردا در فینال جام شهدا برابر پرسپولیس قرار می‌گیریم که پرسپولیس در حال حاضر به تیم قدرتمندی و خوبی تبدیل شده و بازی برابر این تیم از نظر فنی و تدارکاتی می‌تواند مسابقه مفیدی برای صبا باشد.

صادقی بیان داشت: همه تلاش ما این است که در نیم فصل دوم نتایج بهتری کسب کنیم و به سهمیه لیگ قهرمانان آسیا برسیم و حضور اکبر صادقی و پیام صادقیان در ترکیب نیم فصل دوم صبا هم کمک بزرگی برای صبا است.

وی عنوان کرد: صبا یکی از معدود تیم‌هایی است که از نظر مالی در این فصل مشکل چندانی نداشته و تا حدود زیادی به تعهدات خود به طور کامل عمل کرده است و خوش قولی باشگاه صبا در پرداخت مطالبات بازیکنان همانند گذشته می‌تواند تیم را از نظر روانی در شرایط ایده آل حفظ کند.

مدافع تیم فوتبال صبای قم درباره نتایج تیم ملی امید نیز تصریح کرد: نباید از تیم ملی امید انتظار نتایج مقطعی داشته باشیم زیرا پایه فوتبال بر اساس کار بلند مدت و سرمایه گذاری در تیم‌های رده‌های سنی است و به نطر من هم حبیب کاشانی و هم محمد خاکپور باید در این تیم به کار خود ادامه دهند.