پیمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های کاراته بین المللی جام ایران زمین در حالی در سالن شهید کبکانیان تهران به کار خود پایان داد که تیم تجهیزات ورزشی سامکوه قم، نماینده استان قم در بخش مردان این رقابت‌ها بود.

وی افزود: در این مسابقات که حدود ۹۰ کاراته کای خارجی و ۴۰۰ کاراته کای ایرانی در آن حضور داشتند تیم کاراته سامکوه قم در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان روی تاتامی رفت و توانست ۶ مدال کسب کند.

مربی تیم کاراته سامکوه قم گفت: ۵ مدال برنز به همراه یک مدال نقره سهم کاراته کاهای پسر قمی در این مسابقات بود که تنها مدال نقره سامکوه در کومیته انفرادی و در دسته به اضافه ۶۰ کیلوگرم رده سنی نوجوانان توسط سینا سلیمی به دست آمد.

نظری بیان داشت: تنها مدال تیم اعزامی قم در رده سنی نونهالان توسط عباس محمدی به دست آمد چنان که این کاراته کای آینده دار در وزن منهای ۳۲ کیلوگرم توانست عنوان سوم و مدال برنز را از آن خود کند.

وی عنوان کرد: محمد مهدی اسماعیل‌زاده در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم، رامین یوسفی تاجیک در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم و امید حلوایی در وزن مثبت ۶۰ کیلوگرم مدال آوران تیم سامکوه قم در رده سنی نوجوانان با کسب عنوان سوم بودند.

مربی تیم کاراته سامکوه قم تصریح کرد: در رده سنی جوانان نیز ۲ برنز برای کاراته قم به ارمغان آمد چنان که پوریا عبدالحسینی در وزن منهای ۵۰ و امیرحسین حجازی راد در وزن مثبت ۶۵ کیلوگرم بر سکوی سوم این مسابقات قرار گرفتند.

نظری افزود: کسب ۹ مدال جهانی کاراته و عنوان سومی کومیته تیمی کاراته جوانان جهان در سبک شیتوریو یونیون و ۹ مدال ارزشمند از مسابقات قهرمانی کشور شوتوکان دستاوردهای پیشین کاراته کاهای باشگاه آوای رزم قم بوده است که امسال با نام سامکوه در جام ایران زمین حاضر شدند.