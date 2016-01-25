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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۸

رئیس هیئت وزنه برداری قم در گفتگو با مهر خبر داد:

انتخاب وزنه بردار یاسین پیشرو به عنوان بهترین وزنه بردار لیگ

انتخاب وزنه بردار یاسین پیشرو به عنوان بهترین وزنه بردار لیگ

قم - رئیس هیئت وزنه برداری استان قم از انتخاب وزنه بردار یاسین پیشرو به عنوان بهترین وزنه بردار لیگ بر‌تر وزنه برداری باشگاه‌های کشور خبر داد.

محمدحسین شجاع فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پرونده رقابت‌های لیگ بر‌تر وزنه برداری باشگاه‌های کشور در حالی بسته شد که تیم وزنه برداری یاسین پیشروی قم به مقام نایب قهرمانی رسید و این، شروع خوبی برای یاسین پیشرو در نخستین سال تیمداری در وزنه برداری محسوب می‌شود.

وی افزود: پس از برگزاری هفته پایانی لیگ بر‌تر، سهراب مرادی وزنه بردار تیم یاسین پیشروی قم توانست با کسب بیشترین امتیاز عنوان بهترین وزنه بردار لیگ بر‌تر را به خود اختصاص دهد.

رئیس هیئت وزنه برداری استان قم گفت:، سهراب مرادی که در دسته ۹۴ کیلوگرم رقابتهای هفته پایانی لیگ بر‌تر وزنه برداری توانسته بود با حدنصاب مجموع ۳۹۳ کیلوگرم عنوان نخست این دسته را به خود اختصاص دهد با ۴۴۹ امتیاز بهترین وزنه بردار این دوره از لیگ انتخاب شد.

شجاع فرد بیان داشت: سهراب مرادی بر خلاف هفته‌های اول تا چهار که بنا به تشخیص سید مهدی پانزوان سرمربی تیم یاسین پیشرو قم در دسته ۱۰۵ کیلوگرم شرکت می‌کرد، در هفته پایانی در دسته ۹۴ کیلوگرم حضور یافت.

وی عنوان کرد: پس از مرادی، سیدایوب موسوی از مناطق نفت خیز جنوب و نواب نصیر شلال از مناطق نفت خیز جنوب عناوین دوم و سوم بر‌ترین‌ها را از آن خود کردند.

رئیس هیئت وزنه برداری استان قم تصریح کرد: امیدواریم با نگاه مثبت مدیران باشگاه یاسین پیشروی قم به رشته وزنه برداری بتدریج شاهد رشد و توسعه هر چه بیشتر این رشته در استان قم باشیم.

کد مطلب 3032837

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