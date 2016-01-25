هوای مشهد در وضعیت ناسالم قرار گرفت/گروه های حساس خانه نشین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین ساعات ابتدایی صبح دوشنبه دستگاه های سنجش کیفیت هوای شهرداری مشهد برای دومین روز پیاپی شاخص کلی هوای امروز این شهر را ۱۱۲ اِی. کیو. آی و در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس گزارش کردند.

در همین راستا مدیر مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری مشهد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه ایستگاه رسالت با عدد شاخص ۱۷۱ اِی. کیو. آی و ایستگاه های سرافرازان و کریمی با عدد شاخص ۱۵۶ اِی. کیو. آی آلوده ترین ایستگاه های صبح امروز مشهد هستند.

محمد پذیرا افزود: ایستگاه های ساختمان، خیام جنوبی، مفتح، ماشین ابزار، تقی آباد و آوینی نیز به ترتیب با اعداد شاخص ۱۵۰، ۱۳۵، ۱۲۶، ۱۱۸، ۱۰۶ و ۱۰۳ اِی. کیو. آی وضعیت هوای را ناسالم برای گروه های حساس نشان دادند.

وی تاکید کرد: تنها راه عبور از این وضعیت و کاهش آلودگی هوا همکاری و همیاری همه مردم است که امیدوارم شهروندان مشهدی نسبت به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند چرا که آلودگی هوا سلامتی خود و خانواده هایمان را تهدید می کند.

مدیر مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری مشهد تاکید کرد: خودروهای تک سرنشین عامل اصلی آلودگی هوای کلان شهرها هستند لذا از شهروندان درخواست داریم از وسایل نقلیه عمومی برای سفرهای درون شهری استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی شهروندان از ورزش در هوای آزاد خودداری کنند.

پذیرا گفت: امیدوارم با بارش های این هفته در استان و به خصوص در مشهد شاهد کاهش آلودگی هوا باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عددشاخص کیفیت هوای پاک صفر تا ۵۰ اِی. کیو. آی، هوای سالم ۵۱ تا ۱۰۰ اِی. کیو. آی، ناسالم برای گروه های حساس(هشدار) ۱۰۱ تا ۱۵۰ اِی. کیو. آی، ناسالم برای تمام گروه ها(هشدار) ۱۵۱ تا ۲۰۰ اِی. کیو. آی، بسیار ناسالم (اضطرار) ۲۰۱ تا ۳۰۰ اِی. کیو. آی و خطرناک (بحران) بیشتر از ۳۰۰ اِی. کیو. آی است.