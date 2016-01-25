افزایش تولید ۳ واکسن مهم در پاستور/ برنامه ریزی برای صادرات

هومن کاغذیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این سه واکسن چندین سال است که در انستیتو پاستور ایران تولید می شود.

وی با بیان اینکه درصدد هستیم تا در راستای افزایش کمی و کیفی این ۳ واکسن گام برداریم، اظهار داشت: بنا داریم علاوه بر افزایش کیفیت واکسن (افزایش تاثیر واکسن) ظرفیت تولید را نیز افزایش دهیم تا بتوانیم علاوه بر نياز داخل صادرات هم داشته باشیم.

به گفته کاغذیان، این کار توسط اعضای هیات علمی مجتمع تولیدی - تحقیقاتی انستیتو پاستور از دو سال پیش به صورت جدی آغاز شده است.

وی تاکید داشت: افزایش کیفیت واکسن و ظرفیت تولید نیاز به زمان دارد و باید در جمعیت هدف آزمونها بررسی و رصد شوند تا بدین واسطه به نتیجه كامل تری برسیم.

معاون تولید و رئیس مجتمع تولیدی - تحقیقاتی انستيتو پاستور ايران با بیان اینکه ایران تنها تولیدکننده این واکسن ها در منطقه است، گفت: درصدد هستیم مقایسه ای با کشورهای تولید کننده این واکسن ها داشته باشیم و امیدوار هستیم تا پایان سال ۱۳۹۵ کیفیت سه واکسن تولیدی در این مرکز افزایش یابند.

به گفته کاغذیان، نیاز کشور به واکسن هاری دومیلیون دوز است که البته بخشی از نیاز کشور بر پایه واردات است و امیدواریم به زودی كل نياز كشور را پوشش دهيم.