به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدحسن ابوترابی‌فرد و با حضور ۲۱۲ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین ایران و چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

نمایندگان امروز همچنین گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه عضویت ایران در کنسرسیوم زیرساخت کلید عمومی آسیا را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قراردارد.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سیستان و بانه-مریوان را بررسی خواهند کرد.

قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در مورد عملکرد وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

امروز همچنین سیدمحمد بیاتیان نماینده بیجار از سئوال خود از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی انصراف داد.

سئوال موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد از وزیر بهداشت نیز به دلیل سفر وزیر به فرانسه به وقت دیگری موکول شد.