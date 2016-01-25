کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست عربستان را رسما اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از هفته‌های گذشته صحبت‌های زیادی مبنی بر درخواست عربستانی‌ها برای بازی با تیم‌های ایرانی در کشور قطر مطرح شده بود، مسئولان فدراسیون فوتبال ایران این ادعاها را رد کردند.

با این حال روز گذشته و بعد از جلسه‌ای که برای بررسی این موضوع برگزار شد، کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که عربستان خواهان بازی در کشور قطر است و این کشور را به عنوان زمین بی طرف معرفی کرده است.

به گزارش سایت الکاس، در این جلسه که روز گذشته برگزار شد، نماینده فدراسیون فوتبال ایران تاکید کرد که ایران امن‌ترین کشور در منطقه است و فدراسیون فوتبال ایران امنیت تیم‌های عربستانی را تضمین می‌کند. با این حال کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اعلام کرد که مرکز بین المللی امنیت ورزش (ICSS) در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.