۱۰۰ فعال اقتصادی ایران عازم ایتالیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از لغو سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به ایتالیا و فرانسه به دلیل حملات تروریستی پاریس، دیشب هیاتی از فعالان اقتصادی به همراه رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های کشور عازم رم شدند تا اولین گروهی باشند که در حاشیه سفر رئیس‌جمهور به این دو کشور اروپایی پس از لغو تحریم ها، برای همراهی او وارد اروپا می‌شوند.

محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه گفت: پس ازانفجارهاي تروريستي در پاريس و لغو سفر رئيس جمهور روحاني و هيأت همراه، سرانجام هواپيماي حامل فعالان اقتصادي، شب گذشته تهران را به مقصد رم ترک كرد.

وی افزود: بيش از ۱۰۰ نفر از فعالان اقتصادي در رشته‌هاي مختلف در اين سفر حضور دارند و چندين قرارداد و تفاهم نامه در حضور مقامات سياسي كه امروز عازم رم شده‌اند، در دو كشور ايتاليا و فرانسه امضا خواهد شد.

به گفته جلال‌پور، نخستين نشست اقتصادي در رم، رأس ساعت هشت و نیم صبح با بيمه ساچه برگزار مي شود و بعد از آن رأس ساعت دو و نیم صبح با اعضاي اتاق ايتاليا نشست و ملاقات رو در رو خواهيم داشت. این در حالی است که هيأتي متشكل از مديران ارشد سيستم بانكي به رياست ولي الله سيف رئیس کل بانک مرکزی نيز در اين پرواز با ما همراه هستند و در نشست هاي فردا در كنار فعالان بخش خصوصي خواهند بود.