گفتگوي بين اديان، حقيقت پيام الهي را اشاعه مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "گلوريا آرويو" رئيس جمهوري فيليپين در همايش بين المللي "همكاري منطقه اي بين اديان در راستاي صلح، توسعه و كرامت انسان" اظهار داشت: تروريسم قتل است و هيچ ديني در هيچ كجاي جهان نمي تواند نسبت به افراد بي ايماني كه به نام خداوند قتل و جرح مي كنند تساهل نشان دهد.

وي در اين همايش كه در حدود 200 نفر از 10 كشور جهان درآن حضور داشتند گفت: دين پادزهر تروريسم و ايدئولوژيهايي است كه بي ديني را ترويج مي كنند.

رئيس جمهوري فيليپين يادآور شد: اگر به واقع قصد ايجاد صلح در جهان داريم ، بايد گفتگوي بين اديان را ترويج دهيم تا معناي حقيقي اديان از چنگال تروريسم رهايي يابد.

آرويو خواستار واكنش عليه تروريسمي شد كه برپايه تعابيركاذب يا سوء استفاده ازپيام الهي صورت مي گيرد.