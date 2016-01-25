استعفای حسین علیزاده پذیرفته شد/ تاکید بر مذاکره و گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه شورای عالی خانه موسیقی جهت بررسی موضوعات محتلف همچون استعفای دبیر شورا، انتخابات کانون های خانه موسیقی، رعایت کپی رایت، ممنوع الفعالیت بودن هنرمندان، ممنوعیت اجرای بانوان در شهرستان ها، مشکلات ارکسترها برگزار شد.

محمدرضا شجریان رئیس شورا، مصطفی کمال پورتراب نایب رئیس شورا، داود گنجه ای، فرهاد فخرالدینی، هوشنگ کامکار از اعضای شورای عالی، محمد سریر رئیس هیات مدیره و حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی افرادی بودند که در دو جلسه اخیر شورا حضور پیدا کردند.

در نخستین جلسه مورخ ۲۶ دی ماه، انتخابات دوره جدید خانه و استعفای حسین علیزاده از سمت دبیر و سخنگویی شورای عالی خانه موسیقی که در رسانه ها منعکس شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه این جلسات که روز سی ام دی ماه برگزار شد، شورای عالی مقرر کرد کارگروهی متشکل از نمایندگان شورای عالی، نمایندگان هیات مدیره و چند نفر از شورای مشورتی و همچنین چند نفر از هنرمندان فعال در عرصه موسیقی جهت پیگیری لغو کنسرت ها، ممنوعیت فعالیت بانوان نوازنده در برخی از شهرستان ها زیر نظر شورای عالی تشکیل شود. در پایان این جلسه ضمن تاکید بر اعلام فعالیت های گذشته در زمینه موضوع کپی رایت و مساله کسانی که ممنوع الفعالیت هستند ابراز امیدواری کردند کارگروه جدید بتواند در مورد موضوعات مطرح شده فعالیت کرده و از طریق مذاکره و گفتگو مسائل را حل و فصل کنند.

سومین و آخرین جلسه این فصل که روز گذشته سوم بهمن ماه برگزار شد به جمع بندی مصوبات شورا اختصاص داشت. در این نشست ابتدا حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی توضیحاتی درباره انعکاس موضع گیری های شورای عالی و همچنین ریاست آن در رسانه ها، برنامه جشن خانه موسیقی، جدول زمانبندی انتخابات پیشنهادی از سوی هیات مدیره و فعالیت بخش حقوقی خانه در دفاع از حیثیت خانه موسیقی و پیگیری حقوقی نسبت به برخی از افراد گزارشی ارائه کرد.

در ادامه اعضای شورا با پذیرش استعفای حسین علیزاده موافقت کردند. همچنین مباحثی در زمینه مشکلات ارکسترهای سمفونیک و ملی، مصادیق عدم رعایت حقوق مولفین و مصنفین، عدم رعایت حقوق شهروندی در ممانعت از حضور بانوان روی صحنه مطرح و از استفاده غیرقانونی رسانه های عمومی از آثار هنرمندان عرصه موسیقی انتقاد شد. اعضای شورا ضمن درخواست رعایت حق و حقوق هنرمندان از سوی نهادهای مختلف یادآوری کردند که در آینده پیگیر موضوع شده و همچون گذشته از راه های قانونی و با مسئولیت بخش حقوقی خانه این مساله را پیگیری خواهند کرد و از مدیرعامل خواستند گزارش فعالیت ها و پیگیری ها را در جلسه آتی شورا ارائه کند.

این شورا همچنین با پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر آغاز برگزاری انتخابات کانون های خانه و متعاقب آن انتخاب هیات مدیره اصلی خانه موسیقی در اسفند ماه سال جاری موافقت و تاکید کردند به زودی اطلاع رسانی برگزاری این انتخابات به صورت گسترده آغاز شود.