واکنش دامپزشکی کردستان به حمل گوشت مشکوک در کشتارگاه سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، طی دو روز گذشته عکس های در فضای مجازی دست به دست شد که نشان می داد یک محموله گوشت مشکوک توسط دو وسیله نقلیه جابجا می شود که اداره کل دامپزشکی کردستان در این خصوص واکنش نشان داده و اطلاعیه ای را منتشر کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: در روزهای اخیر عکسهائی حاکی از انتقال لاشه ی گوشت از یک خودروی سواری حمل گوشت کشتارگاه دام در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که در این رابطه توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی به استحضار مردم محترم استان میرساند.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: در تاریخ پانزدهم دیماه ۹۴ یک راس گوساله ی نر پرواری در یکی از روستاهای شهرستان سنندج بعلت ابتلا به نفخ مورد کشتار اضطراری قرار می گیرد. دامدار با هماهنگی قصاب مربوطه (که دام را مورد ذبح قرار داده اند)، مراتب را به اطلاع بازرس دامپزشکی گوشت کشتارگاه دام سنندج جهت کسب تکلیف می رساند و مقرر شد که لاشه جهت بازرسی دقیق به کشتارگاه دام سنندج ارجاع شود.

دامپزشکی کردستان در اطلاعیه خود آورده است: بدین منظور قصاب مربوطه برای حمل گوشت دام مورد اشاره از خودروی حمل گوشت کشتارگاه استفاده می کند. در این رابطه ذکر چند مورد ضروری است.