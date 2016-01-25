به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت چهل و سومین سالگرد افتتاح مجموعه تئاتر شهر روز سه شنبه ۶ بهمن بعد از اجرای اول نمایش «ازدواج آقای می سی سی پی» در ششمین روز از برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر همراه با تماشاگران تئاتر در تالار اصلی این مجموعه برگزار می شود.

در این مراسم که به میزبانی مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود، داریوش فرهنگ کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر کشورمان که از جمله هنرمندان فعال این مجموعه طی سال های گذشته است به عنوان مهمان ویژه روی صحنه حاضر می شود و همراه با تماشاگران در حرکتی نمادین تولد چهل و سومین سالگرد تاسیس این مجموعه را برگزار می کند.

مجموعه تئاتر شهر از جمله آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی کشورمان است که هفتم بهمن ماه سال ۱۳۵۱ افتتاح شد. نمایش «باغ آلبالو» اثر جاودانه آنتوان چخوف به کارگردانی آربی آوانسیان روز ۲۳ بهمن ماه همان سال با بازی داریوش فرهنگ، سوسن تسلیمی، مهدی هاشمی، فهیمه راستکار، پرویز پورحسینی، صدرالدین زاهد، مهوش افشارپناه، هوشنگ توکلی، سیاوش تهمورس به عنوان اولین اثر نمایشی این مجموعه در تالار اصلی روی صحنه رفت.