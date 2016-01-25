بازگشت تهران به بازارهای جهانی/هواپیماهای دست دوم در آسمان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایران از لیست خود برای خرید بیش از ۱۶۰ فروند هواپیما از اروپا که شامل هشت فروند «سوپرجمبو» و یک قرارداد بزرگ با شرکت بوئینگ هستند رونمایی کرده است.

این خبر در اولین نشست اقتصادی در تهران که بعد از آغاز اجرای برجام که دیروز یکشنبه برگزار شد عنوان گردید و نشان می دهد که ایران قصد رقابت با شرکت های هوایی موجود در منطقه خلیج فارس را دارد.

رویترز در ادامه به حضور نمایندگان بیش از ۳۰۰ شرکت هوایی، بانکداران و کمپانی های سازنده هواپیما در نشست دیروز تهران اشاره کرده و می نویسد: ایران اعلام کرده که اولویت آن توسعه خط هوایی رسمی این کشور است اما در کنار این امر به توسعه خطوط هوایی خصوصی داخل کشور نیز می اندیشد.

بر اساس این گزارش لیست خریدی که ایران برای خرید هواپیماهای مسافری ارائه کردده شامل ۱۲۷ فروند ایرباس، ۴۰ فروند هواپیما از شرکت ای تی آر، ۱۶ فروند هواپیمای مسافری A۳۵۰ که جدیدترین نمونه هواپیمای بلند پرواز اروپا محسوب می شوند، و هشت فروند سوپرجمبوی A۳۸۰ است که گفته می شود تا سال ۲۰۱۹ به ایران تحویل داده می شوند.

همچنین با توجه به سفر «حسن روحانی» به کشورهای اروپایی انتظار می رود که در جریان این سفر قراردادهایی برای خرید ۴۵ فروند هواپیمای کوتاه پرواز A۳۲۰ و ۴۰ فروند هواپیمای پهن پیکر A۳۳۰ به امضا برسند. اگر این قراردادها تائید شوند به این معنا خواهند بود که معاملاتی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار به امضا می رسند و ایران حتی می تواند از تخفیف شرکت های اروپایی نیز استفاده کند.

به نوشته رویترز، نظر به مدت زمان زیادی که طول می کشد تا هواپیماهای سفارش داده شده از سوی ایران ساخته و تحویل این کشور شوند ممکن است ایران اقدام به خرید چهار فروند هواپیمای دست دوم ایرباس A۳۴۰ کند که البته این نوع هواپیما به سرعت تحویل ایران داده می شوند.

در این میان ایرباس از آمادگی خود برای مذاکره با ایران خبر داده اما در این میان نباید تلاش های شرکت بوئینگ را نیز نادیده گرفت.