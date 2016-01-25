آستان مقدس امام زادگان را تدريس، تحقيق و تأليف پر كند

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله جوادی آملی در ديدار با حجت الاسلام حسيني، رئيس اداره اوقاف و امور خيريه استان قم و اعضاء هيئت امناي امام زاده موسي مبرقع (ع) كه در بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء برگزار شد با اشاره به اينكه امام زادگان نسبت به جامعه بشري حق حيات دارند و در حقيقيت جامعه حيات خود را مديون اين بزرگوارن است؛ بر لزوم معرفت شناسي نسبت به مقام و جايگاه امام زادگان و قطب فرهنگي شدن آنها تأکيد کردند.

وی با بيان اينکه اگر امام زادگان نبودند مردم شناختي نسبت به ائمه طاهرين و ارزشهاي ديني نداشته اند گفت: امام زادگان برکات زيادي براي جامعه اسلامي داشته اند و نمونه آشکار آن همين حوزه هاي علميه است.

مفسر قرآن کريم با اشاره به اينکه بايد در جوار امام زادگان و ساير قبور بزرگان دين و شخصيتهاي بزرگ تشيع، مدارس و حوزه هاي علميه تأسيس شود تا مکتب و عظمت اين بزرگوان نشر پيدا کنند، تاکيد کردند: برخي قبرستان ها مانند قبرستان شيخان در قم جايگاه با عظمتي است که بايد براي ترويج مباني و ارزشهاي دين از جايگاه اين اماکن استفاده شود.

وی اظهار داشت: حوزه هاي علميه زماني برکت بيشتري خواهد داشت که در کنار قبور منور امام زادگان باشد؛ قبر امام علي(ع) صد سال مخفي بود ولي شخصيتي مانند ابو حمزه ثمالي اين مرد فقهي و اصولی، کلاسهاي درس را از کوفه به بيابانی به نام نجف برد، کسی هم آن سالها نمي دانست قضيه از چه قرار است و چرا وي اين همه راه را پياده به همراه شاگردان خود به آنجا مي رود؛ بعد ها مردم فهميدند اينجا قبر است و تا آن زمان فکر مي کردند يک بيابان دور افتاده است.

وی در توصيه به مسؤلين سازمان اوقاف افزود: بايد فکري براي اين قطبهاي فرهنگي شود و اقدامي صورت گيرد که کل فضاي امام زادگان را تدريس و تحقيق و تأليف پر کند و زماني که انسان از زيارت بر مي گردد داراي بار معنوي وافی و کافی شود. هزاران برکت در کنار قبر اين امام زاده گان وجود دارد که بايد از آن برکت براي نشر علوم بهره برد.

آيت الله جوادی آملی با بيان اينکه بايد خيرين مدرسه ساز را ترغيب به ساخت مدارس و حوزه های علميه در کنار قبور مقدس امام زادگان کرد، خاطرنشان کرد: همه چيز را نبايد از دولت انتظار داشت بلکه بايد با آگاهي دادن به خيرين متدين و اطمينان دادن به آنها اين ترغيب صورت گيرد و قطعاً آنها نيز قدم پيش خواهند گذاشت و استقبال خواهند کر