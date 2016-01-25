اولین فرود استثنایی هواپیما در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققین آلمانی موفق به فرود آوردن هواپیمای بدون سرنشین بر روی باند متحرک شدند.

آنها توانستند این هواپیمای بدون سرنشین را با وزن ۲۰ کیلوگرم و بالهایی به طول ۳ متر به آرامی بر روی باندی که در بالای سقف یک خودرو تعبیه شده بود و با سرعت ۷۵ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بود، فرود بیاورند.

به گفته محققان آلمانی، چنین فرودی در دنیا، برای اولین بار اتفاق می افتد.

برای قرار گرفتن هواپیما بر روی باند مورد نظر، یکسری علائم نوری بکار گرفته شده بود تا با نزدیک شدن هواپیما در ارتقاع ۵۰ سانتی متری از سقف این خودرو با استفاده از علائم نوری در مسیر صحیح برای نشستن قرار بگیرد.

این فرود استثنایی در فرودگاه «مین هلدیم متسیز» شهر «باواریا» آلمان انجام گرفت و طراحی و ساخت این هواپیما توسط مرکز هوافضای آلمان انجام شده است.

ضمن اینکه به دلیل هم سرعت بودن خودرو و هواپیمای بدون سرنشین، فرود آن شبیه به نشستن بالگرد شد.