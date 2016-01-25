میزبانی نهمین جشن راهنمایان گردشگری به اصفهان رسید

آرش نورآقایی رئیس هیات مدیره انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری و مسئول برگزاری جشن روز جهانی راهنمایان به خبرنگار مهر گفت: اساس نهمین جشن را بر پایه آموزش قرار دادیم تا با تجربه هشت سال گذشته، خود را یک بار دیگر برای میزبانی از مهمانان کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در سال ۲۰۱۷ آماده کنیم.
وی گفت: امسال در اصفهان برنامه گردشگری نداریم اما همانطور که کنوانسیون جهانی برنامههای اصلی، پیشگشت و پسگشت دارد، در این جشن نیز پیشگشت اجرا خواهیم کرد. بنابراین شرکتکنندگان که همگی راهنمایان گردشگری هستند، دو قیمت متفاوت با تخفیف مناسب در تورهای دو و سه روزه ورزنه و زواره شرکت میکنند و یا در دورههای آموزشی جانبی این جشن حضور مییابند.
نورآقایی ادامه داد: این برنامه از روز بیست و نهم بهمن تا دوم اسفندماه مانند هر سال برگزار میشود و در اینباره دانشگاه اصفهان با ما همکاری کرده تا کلاسهای آموزشی در محل این دانشگاه برگزار شود. در یکی از روزهای جشن برنامه تور پیادهروی در پنج محور گردشگری اصفهان برگزار خواهد شد تا راهنمایان با نوع برگزاری تورهای پیادهروی آشنا شوند.
برپایی دورههای آموزشی تخصصی راهنمایان
وی از برپایی دورههای تخصصی آموزش بینالمللی راهنمایان گردشگری در ایران خبر داد و گفت: آموزشهای اصلی راهنمایان به مدت یک هفته از بیست و دوم تا بیست و نهم بهمن ماه درست یک هفته قبل از برپایی جشن اصفهان برگزار میشود.
رئیس هیات مدیره کانونهای صنفی راهنمایان گردشگری گفت: ۳۶ نفر تحت نظر سه مدرس از استرالیا، اروپا و سنگاپور آموزش میبینند. اکنون تنها ۲۴ نفر از راهنمایان در ایران چنین آموزشی را دیدهاند، چرا که باید آماده برگزاری کنوانسیون ۲۰۱۷ باشیم. از سوی دیگر این جشن به نوعی بار دیگر راهنمایان را درباره میزبانی از مهمانان کنوانسیون ۲۰۱۷ آماده میکنند.
نورآقایی تصریح کرد: مدرسان این دورهها که از فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری در ایران حضور پیدا کردهاند، قرار است در جشن اصفهان نیز باشند.
تعداد مهمانان محدود شد
وی ادامه داد: تاکنون غیر از راهنمایان گردشگری اصفهان، ۴۰۰ راهنمای گردشگر دیگر اعلام حضور کردهاند. البته با توجه به پیشنهادهای ارائه شده، سعی کردیم امسال تعداد افراد شرکتکننده را محدودتر کنیم. در جشن نهم راهنمایان کشور که به مناسبت روز دوم اسفند ماه، روز جهانی راهنمایان گردشگری برگزار خواهد شد، کارگاههای آموزشی در دو قسمت برپا میشود.
رئیس هیات مدیره کانونهای صنفی راهنمایان گردشگری بیان کرد: در روز سیام بهمن ماه کارگاههای تئوری شامل هشت کارگاه است؛ روایت در گردشگری، راهنمایان با اتیکت باشیم، زبان بدن در راهنمایان، نرمافزارهای هوشمند، تکنیکهای عکاسی با موبایل، تکنیکهای سفر ارزان، سفرنامهنویسی، پرندهنگری و فرهنگ ایرانی از جمله این کارگاهها است. یک کارگاه نیز به زبان انگلیسی با موضوع هماندیشی نقش راهنمایان با روش تصویرگری برگزار خواهد شد. شرکتکنندگان میتوانند در دو کارگاه حضور داشته باشند.
وی افزود: بعدازظهر روز سیام بهمن ماه نیز پنل آشنایی با قوانین کار و بیمه بازنشستگی راهنمایان با حضور مقامات علمی و سازمانی برگزار خواهد شد. در پنل شهر خلاق نیز از شهرداران اصفهان و رشت دعوت شده است. گردشگری و دیپلماسی عمومی پس از برجام هم یکی دیگر از پنلهای این روز از برنامه است.
پیشبینی ۷ کارگاه برای راهنمایان
نورآقایی تصریح کرد: در روز اول اسفندماه نیز در سایتهای گردشگری اصفهان، کارگاههای عملی برپا میشود. یکی از این کارگاهها در حوزه گردشگری صنعتی است و دیگری کارگاهی است درباره هر آنچه راهنماها باید درباره فرش ایرانی بدانند. سومین کارگاه نیز در حوزه معماری اسلامی خواهد بود که مسجد جامع، محل برپایی آن است. کارگاه آنچه باید راهنماها درباره نگارگری بدانند نیز در کاخ موزه چهل ستون برپا میشود. اصول راهنمایی تور برای راهنمایان و چگونه در موزه راهنما باشیم، اتیکتهای رفتاری راهنمایان در هتل نیز از جمله هفت کارگاهی است که برای راهنمایان گردشگری تاکنون پیشبینی شده است.
رئیس هیات مدیره کانونهای صنفی راهنمایان گردشگری گفت: در روز دوم اسفند ماه نیز برنامه اصلی و اختتامیه جشن در همان ساعت مقرر ( ۰۹:۵۷ ) برگزار خواهد شد.
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