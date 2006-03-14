لايحه بودجه سال 1385 كل كشور به تصويب نهايي مجلس رسيد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بررسي لايحه بودجه 85 كل كشور پس از 13 روز كار و 30 جلسه علني، عصر امروز پايان يافت و براي تاييد به شوراي نگهبان قانون اساسي ارسال شد.

بر اساس ماده واحده؛ لايحه بودجه سال 1385 كل كشور از حيث منابع بالغ بر يك ميليون و نهصد و پانزده هزار و يكصد و هفتاد و پنج ميليارد و هفتاد و دو ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك ميليون و نهصد و پانزده هزار و يكصد و هفتاد و پنج ميليارد و هفتاد و دو ميليون ريال به شرح زير است:

الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر پانصد و هشتاد و هفت هزار و ششصد وشصت و شش ميليارد و نهصد و شصت و چهار ميليون شامل :

1- منابع عمومي مبلغ پانصد و چهل و هشت هزار و ششصد و چهل هزار و نهصد و شصت و يك ميليون ريال و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ پانصد و چهل و هشت هزار و ششصد و چهل هزار و نهصد و شصت و يك ميليون ريال.

2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مبلغ سي و نه هزار و بيست و پنج ميليارد و هشتصد و سه ميليون ريال و هزينه ها و ساير پرداخت ها از آن محل مبلغ سي و نه هزار و بيست و پنج ميليارد و هشتصد و سه ميليون ريال.

ب - بودجه شركت هاي دولتي و بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يك ميليون و سيصد و هفتاد و دو هزارو ششصد و پنج ميليارد و يكصدو هفتادو هشت ميليون ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر يك ميليون و سيصد و هفتاد و دو هزارو ششصد و پنج ميليارد و يكصدو هفتادو هشت ميليون ريال

بر اين اساس به دولت اجازه داده شد درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1385 وصول و هزينه ها و تملك دارايي هاي رمايه اي و مالي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين كمك ها وساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (1) اين قان ون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1385 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليت هاي موافقتنامه هاي مبادله شده و تبصره هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.