  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۳۷

پس از 13 روز بحث و تبادل نظر ؛

لايحه بودجه سال 1385 كل كشور به تصويب نهايي مجلس رسيد

لايحه بودجه سال 1385 كل كشور به تصويب نهايي مجلس رسيد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز بررسي بخش هاي درآمدي و هزينه اي در رديف هاي لايحه بودجه سال 85 كل كشور را به پايان رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بررسي لايحه بودجه 85 كل كشور پس از 13 روز كار و 30 جلسه علني، عصر امروز پايان يافت و براي تاييد به شوراي نگهبان قانون اساسي ارسال شد.

بر اساس ماده واحده؛ لايحه بودجه سال 1385 كل كشور از حيث منابع بالغ بر يك ميليون و نهصد و پانزده هزار و يكصد و هفتاد و پنج ميليارد و هفتاد و دو ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك ميليون و نهصد و پانزده هزار و يكصد و هفتاد و پنج ميليارد و هفتاد و دو ميليون ريال به شرح زير است:

الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر پانصد و هشتاد و هفت هزار و ششصد وشصت و شش ميليارد و نهصد و شصت و چهار ميليون شامل :

1- منابع عمومي مبلغ پانصد و چهل و هشت هزار و ششصد و چهل هزار و نهصد و شصت و يك ميليون ريال و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ  پانصد و چهل و هشت هزار و ششصد و چهل هزار و نهصد و شصت و يك ميليون ريال.

2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مبلغ سي و نه هزار و بيست و پنج ميليارد و هشتصد و سه ميليون ريال و هزينه ها و ساير پرداخت ها از آن محل مبلغ سي و نه هزار و بيست و پنج ميليارد و هشتصد و سه ميليون ريال.

ب - بودجه شركت هاي دولتي و بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يك ميليون و سيصد و هفتاد و دو هزارو ششصد و پنج ميليارد و يكصدو هفتادو هشت ميليون ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر  يك ميليون و سيصد و هفتاد و دو هزارو ششصد و پنج ميليارد و يكصدو هفتادو هشت ميليون ريال

بر اين اساس به دولت اجازه داده شد درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1385 وصول و هزينه ها و تملك دارايي هاي رمايه اي و مالي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين كمك ها وساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (1) اين قان ون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1385 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليت هاي موافقتنامه هاي مبادله شده و تبصره هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.

کد مطلب 303291

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها