نخستین مجلد از مجموعه «تاریخ شفاهی تهران» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که نخستین جلد از مجموعه تاریخ شفاهی تهران است با شیوه متفاوتی از مردم نگاری، به تاریخ شفاهی محله سلسبیل و دیگر محله های منطقه ۱۰ تهران پرداخته است.

در این کتاب عکس‌های منتشر نشده ای از سال های ۱۳۳۰ تاکنون آمده است. سه مجموعه آلبوم نگاری مردمی از محله سلسبیل، معرفی چهره‌های برجسته ساکن سلسبیل، از جمله ویژگی‌های این کتاب است.

سید عبدالله انوار محقق و تهران شناس، در آغاز این کتاب نوشته است: «تلاش نویسنده برای روایت مردم و تاریخ شفاهی شهر تهران ارزشمند است. تحقیق و پژوهش در این عرصه‌ها همتی مضاعف لازم دارد، همچنین عشق و علاقه ای که در روزگار ما بسیار کمیاب است و من خوشحالم که این فعالیت ها توسط نسل جدید نویسندگان و پژوهشگران انجام می‌شود.»

پیشتر، از این نویسنده و عکاس، کتابی با عنوان «هلیوپولیس» در سال ۱۳۹۲ توسط فرهنگستان هنر منتشر شده است.

برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس سنت و مدرنیته چین در نگارخانه سولیوان در مرداد ۱۳۸۹، برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس تاریخ تمدن لبنان در فرهنگستان هنر در اسفند ۱۳۹۱ و برگزاری نمایشگاه انفرادی هلیوپولیس در فرهنگسرای ابن سینا در تیر ماه ۱۳۹۲ از جمله سوابق این نویسنده و عکاس است.