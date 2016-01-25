به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه شهرستان ادب، یازدهمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی گروه داستان موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب، به بررسی «انسان در رمان دینی» اختصاص دارد.
در این نشست تخصصی حجهالاسلام دکتر سید محمدتقی چاوشی، استاد دانشگاه در حوزه فلسفه و پژوهشگر، و دکتر سید محمود نجاتی حسینی، جامعهشناس و استاد دانشگاه با موضوع «انسان در رمان دینی» به سخنرانی خواهند پرداخت.
این نشست سه شنبه، ۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸ در محل موسسه فرهنگی هنری «شهرستان ادب» به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از سه راه طالقانی، روبروی سینما صحرا، پلاک ۱۶۸ برگزار میشود.
پیش از این نشستهای تخصصی فراواقعیت در داستان ایران، ادبیات دینی، ادبیات روستایی، ادبیات سیاسی، تاثیر اسطورهها و کهن الگوها بر ادبیات داستانی، موانع رشد رمان در ایران، جوهر رمان، چالش خاطره و داستان، تاثیرات متقابل جنگ و ادبیات، کارِ نویسنده و فراوقعیت در داستان ایران در موسسه شهرستان ادب برگزار شده بود.
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