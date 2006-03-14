آموزش عالي استان گلستان در حوزه فني و پايه ضعيف است

"اسداله قره خاني" - عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: كشاورزي در استان گلستان به عنوان كار اصلي مردم مطرح است. كشاورزي يك زنجيره و چرخه است كه سودآور بودن آن مبتني بر اتصال اين بخش به صنايع تبديلي، فرآوري و بسته بندي است كه اگر به فرآيند كار در مزرعه به صورت فرآيندي نگاه نشود نمي توان انتظار يك كشاورزي سود ده را داشت.

وي در بيان اهميت توسعه آموزش عالي در حوزه هاي فني و علوم پايه اضافه كرد : در بخش شمالي استان گلستان در حاشيه اترك با بي آبي و شوري مواجه هستيم و امكان كشاورزي وجود ندارد و به هيچ وجه مستعد راه اندازي صنايع حافظ محيط زيست نيست.

"قره خاني" اظهار داشت: تلاقي دو خط لوله گاز در استان گلستان وجود دارد ولي اين استان فاقد تجهيزات و تخصص هاي لازم در حوزه صنايع بالا دستي و پايين دستي پتروشيمي است كه حكايت از عدم اهميت به رشد و توسعه حوزه هاي علوم پايه و فني در آموزش عالي استان دارد.