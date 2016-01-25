انقلاب اسلامی مادر تمامی دگرگونی های بنیادی جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی صبح دوشنبه در جلسه روشنگری که با حضور فرماندهان و مدیران انتظامی برگزار شد، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی ایران وبه چالش کشیدن سلطه سیاسی فرهنگی غرب توسط انقلاب یکی از مهمترین حوادث قرن بود و درونمایه فرهنگی انقلاب اسلامی و اقبال ملتهای جهان، بهخصوص جهان سوم به آن، یکی از دغدغههای غرب بوده و هست وبه همین خاطر ازآغازپیروزی انقلاب تاکنون در تلاش بودهاند تا سلطه آن رادرمیان ملتها دچار شکست کنند.
وی بیان داشت: حاملان و عاملان گفتمان غرب به رهبری آمریکا، برای تقابل باگفتمان انقلاب اسلامی، پروژههای مختلفی از قبیل جنگ نظامی، ترور، تحریمهای سیاسی و اقتصادی را عملیاتی کردند اما با رهبری و مدیریت ولیفقیه حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) و بصیرت مردم تاکنون نتوانستند به هدف خود که فروپاشی گفتمان انقلاب اسلامی است برسند.
حسینی مازندرانی اضافه کرد: راهبردشناسان آمریکایی برای حفظ سلطه آمریکا در منطقه، نوع دیگری ازتقابل که استفاده از سازوکارهای نرمافزاری قدرت باشد را بهعنوان راهحلی مقرونبهصرفه و کمهزینه به رهبران سیاسی آمریکا پیشنهاد دادند وبرای مقابله با اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران، نبرد نرمافزاری را بهعنوان بهترین راهبردوایدئولوژیک غرب مطرح کردند.
وی افزود: از توطئه دشمنان خاصه شیطان بزرگ امریکا درطول تاریخ انقلاب اسلامی، القاء و ترویج بدبینی بهنظام اسلامی بوده و هست وازمظلومیت این انقلاب آن است که پشت غبار غلیظی از تبلیغات خصمانه دشمنان قسمخورده این ملت قرارگرفته وصدها رسانه صوتی، تصویری، نوشتاری و هزاران مغز و قلم مزدور درصدد بزرگ کردن ضعفها وانکارکردن موفقیت چشمگیر ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و هدف دشمن از این حربه، کمرنگ کردن مشارکت مردم در اتفاقات مهم سیاسی مثل انتخابات است.
حجتالاسلام حسینی در بخش دیگری انقلاب اسلامی را مادر تمامی انقلابها و دگرگونیهای بنیادی درجهان اسلام دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران همانطور که بعضاً توسط صاحبنظران درهمان زمان پیروزی در ایران تشخیص داده شد، زلزلهای درجهان اسلام به وجود آورده و نقش الهام انگیز رهبری برای تمامی نیروها و جریانهای بیدار الگوی واقعی شده است.
نظر شما