تصویب سه لایحه موافقتنامه بین المللی در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ۳ لایحه موافقتنامه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

بر این اساس نمایندگان لایحه عضویت ایران در مشارکت زیر ساخت کلید عمومی آسیا را به تصویب رساندند.

در ماده واحده و تبصره این لایحه آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا به شرح منشور و آئین نامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.

طبق تبصره این ماده واحده در اجرای ماده ۱۰ منشور مشارکت و ماده ۷ آئین نامه آن رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.

نمایندگان علاوه بر این ماده واحده لایحه موافقتنامه بین ایران و چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف را به تصویب رساندند.

در ماده واحده لایحه موافقت بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و چک آمده است: موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن، مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

نمایندگان علاوه بر این لایحه موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر را به تصویب رساندند.