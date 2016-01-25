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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۵

در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛

تصویب سه لایحه موافقتنامه بین المللی در مجلس

تصویب سه لایحه موافقتنامه بین المللی در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه لایحه موافقتنامه بین المللی را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ۳ لایحه موافقتنامه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

بر این اساس نمایندگان لایحه عضویت ایران در مشارکت زیر ساخت کلید عمومی آسیا را به تصویب رساندند.

 در ماده واحده و تبصره این لایحه آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا به شرح منشور و آئین نامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.

طبق تبصره این ماده واحده در اجرای ماده ۱۰ منشور مشارکت و ماده ۷ آئین نامه آن رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.

نمایندگان علاوه بر این ماده واحده لایحه موافقتنامه بین ایران و چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف را به تصویب رساندند.

در ماده واحده لایحه موافقت بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و چک آمده است: موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن، مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

نمایندگان علاوه بر این لایحه موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر را به تصویب رساندند.

 

کد مطلب 3032939

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