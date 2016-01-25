محمدرضا ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر، ورزشگاه ۱۵ هزار نفری نفت خرمشهر را یکی از زیباترین ورزشگاه های کشور خواند و ادعای مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان مبنی بر پیشروی ۹۱ درصدی پروژه احداث ورزشگاه ۱۵ هزار نفره نفت خرمشهر را رد کرد و گفت: از نظر من کار احداث این ورزشگاه به میزان ۹۹ درصد پایان یافته و برخی نکات جزئی است که باید مرتفع شود.

وی اظهار کرد: استانداردها به طور کامل در این ورزشگاه رعایت شده و حتی مسابقات بین المللی می تواند در آن برگزار شود.

ساکت از برگزاری نخستین کنگره شهدای ورزشکار به صورت کشوری در بهمن ماه جاری خبر داد و گفت: پنج هزار شهید ورزشکار که دارای حکم و مدرک قهرمانی شناسایی شده اند و شعار کنگره امسال «سلام بر شهیدانی که مدالشان پلاکشان شد» خواهد بود.

وی ادامه داد: تجلی این کنگره را در خرمشهر با برگزاری فینال جام حذفی فوتبال خواهیم داشت و مدال ورزشکاران به پلاک آماده خواهد شد.

مشاورعالی و مدیر بازاریابی سازمان لیگ فوتبال ایران با بیان اینکه استارت برگزاری مسابقات جام حذفی از سه ماه پیش زده شده است از نامشخص بودن زمان قطعی برگزاری این رویداد ورزشی خبر داد.

وی ادامه داد: مسابقات اواخر اردیبهشت و یا ابتدای خرداد سال آتی برگزار می شود و علت نامشخص بودن زمان دقیق، همزمانی مسابقات لیگ باشگاه های آسیا با این مسابقات است که نتایج این مسابقات زمان برگزاری فینال جام حذفی را مشخص خواهد کرد.