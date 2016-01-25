تبادل دانش در مدیریت منابع آب بین محققان ایرانی و خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، آب منبعی حیاتی است که تامین و مدیریت آن یکی از چالشهای جدی قرن حاضراست. در کشوری نظیر ایران کمبود منابع آب و خشکسالی دغدغه اصلی متخصصین است و در کشوری دیگر مثل انگلستان فراوانی بیش از حد و سیل های مکرر برای مدیران آب دردسرساز شده است. ایران دارای تجربه ای دیرینه در مدیریت سنتی منابع آب است و انگلستان نیز ید طولایی در توسعه ساز و کارهای مختلف برای بهبود مدیریت منابع آب دارد. تبادل این تجربیات هدف برگزاری کارگاهی ۳ روزه برای تبادل دانش میان اساتید ایرانی و انگلیسی شاغل در حوزه مدیریت منابع آب به میزبانی مرکز سیاست محیط زیست امپریال کالج لندن است که از امروز آغاز می شود.

دکتر کاوه مدنی، استاد مدیریت آب و محیط زیست در امپریال کالج لندن که مسئولیت برگزاری این کارگاه را برعهده داشته در گفتگو با مهر اظهار داشت: «هدف از برگزاری این کارگاه فراهم آوردن فرصتی برای تبادل پایاپای دانش بین محققین ایرانی و انگلستانی در زمینه مدیریت منابع آب است. استقبال بیش از حد انتظار برای شرکت در این کارگاه به خصوص میان اساتید جوان ایرانی نشان دهنده علاقه جدی همکاران ایرانی من برای به دست آوردن دانش جامع و لازم برای حل مشکلات عدیده و پیچیده منابع آب است.»

این کارگاه در صدد است که جنبه های مختلف مدیریت منابع آب را مورد بررسی و توجه قرار دهد و به همین جهت مدرسین و محققین رشته های مختلف مرتبط با مدیریت منابع آب را گرد هم آورده است.

مدنی در این باره گفت: «مدیریت منابع آب با پیچیدگی های متعددی روبرو است و برای حل مشکلات آن نمی توان تنها به روش های سازه ای و مهندسی اتکا کرد. ما سعی کرده ایم که از تجربه برخی از بهترین اساتید در جنبه های مختلف مدیریت آب بهره ببریم و امیدواریم بتوانیم از این طریق به جامع نگری محققین آب در ایران و انگلستان کمک کنیم. به جهت شباهت مشکلات منابع آب ایران و کالیفرنیا بعضی از سرشناس ترین اساتید منابع آب از کالیفرنیا نیز به این کارگاه دعوت شده اند که دانش اندوخته از تجربیات موفق و ناموفق خود در مدیریت خشکسالی بی سابقه کنونی در کالفرنیا را در اختیار شرکت کنندگان قرار دهند.»

دکتر امیر آقاکوچک، متخصص تحلیل خشکسالی و استاد دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین که در این کارگاه شرکت دارد بر این باور است که این تنها موفقیت های کالیفرنیا به عنوان یکی از پیشتازان مدیریت منابع آب در دنیا نیست که باید مورد توجه قرار بگیرد. یادگیری از خطاهای کالیفرنیا در مدیریت آب و خشکسالی و پرهیز از آنها نیز می تواند به بهبود تصمیم گیری های مدیریتی و دراز مدت در این زمینه کمک کند.»

دکتر فرهاد یزدان دوست، استاد مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز از دیگر شرکت کنندگان ایرانی این کارگاه است وی می گوید: «مقوله آب شرایطی فرا ملیتی و فراگیر یافته و در شرایط امروز نیازمند رویکردی بهم پیوسته و همه جانبه نگر است. چالشهای مختلف بخش آب به بهترین شکل با تعامل بین متخصصان و محققان در سطح بین‌المللی قابل بحث و بررسی و هم اندیشی بوده، از این رو می توان این کارگاه مشترک را اقدام مثبتی در این راستا ارزیابی کرد.»

مباحثی نظیر امنیت آبی، امنیت غذایی، آب مجازی، مدیریت خشکسالی، مدیریت ریسک، مدیریت و حل مناقشات آبی، تطبیق پذیری با تغییر اقلیم و کاربرد روش های تصمیم گیری و نظریه بازی ها در مدیریت آب از موضوعات مورد بحث در این کارگاه خواهد بود.

از ۳۰ شرکت کننده این کارگاه ۱۵ نفر ایرانی هستند که ۱۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی در ایران را نمایندگی می کنند.