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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۰

توکلی به مهر خبر داد:

مهلت جدید ثبت نام برای جامانده های کنکور ارشد در اسفندماه

مهلت جدید ثبت نام برای جامانده های کنکور ارشد در اسفندماه

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تعیین مهلت جدید برای ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۵ در اسفندماه خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور مساعدت و همراهی با داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۵، افرادی که تاکنون موفق به ثبت نام در این آزمون نشده اند در روزهای سوم تا پنجم اسفندماه می توانند برای شرکت در آزمون اقدام کنند.

وی افزود: ترتیبی اتخاذ شده است که این افراد در روزهای سوم تا پنجم با مطالعه دفترچه راهنما، در صورت واجد شرایط بودن بتوانند با تکمیل فرم تقاضانامه در این آزمون شرکت کنند. 

توکلی یادآور شد: ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ در روزهای ۱۶ تا ۲۵ آذرماه انجام شده است و تاکنون ۷۰۰ هزار و ۶۵ نفر در این آزمون ثبت نام کردند.

وی اضافه کرد: ۳۶۶ هزار و ۴۸۵ نفر زن و ۳۳۳ هزار و ۵۸۰ نفر مرد در این آزمون شرکت کرده اند. آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ اردیبهشت ۱۶ و ۱۷ ردیبهشت ماه ۹۵ برگزار می شود.

کد مطلب 3032953
زهره بال

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