به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين روزها بازار ساخت زندگينامه خوانندگان مطرح داغ است و پس از ريس ويترسپون كه تنديس اسكار را به پاس ايفاي نقش جون كارتر در فيلم "قدم زني در مسير" از آن خود كرد، حالا نوبت به چارليز ترون رسيده تا شانس خود را در اين زمينه بيازمايد.



اين هنرپيشه اهل آفريقاي جنوبي اعلام كرد كه در اين پروژه در كنار نقش آفريني اقدام به خواندن نيز مي كند. وي گفت: "فكر مي كنم كه خواندن بخش مهمي از اين فيلم را به خود اختصاص مي دهد. از همين رو تمايل دارم آهنگ هاي فيلم را شخصاً اجرا كنم."



شنيده ها حاكي از آن است كه آنگ لي، كارگردان فيلم تحسين شده "كوهستان بروكبك"، زندگينامه داستي اسپرينگفيلد را كليد مي زند. ايفاي نقش چارليز ترون در فيلم "هيولا" تنديس اسكار بهترين هنرپيشه زن را در كارنامه هنري وي ثبت كرد. او امسال نيز در رشته بهترين هنرپيشه زن نقش محوري كانديداي دريافت تنديس اسكار بود، اما مغلوب ويترسپون شد.