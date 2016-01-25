۵۸ هزار فقره نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی زنجان انجام شد

رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن یادآوری اینکه طی ۱۰ ماه سال جاری ۵۸ هزار و ۸۴۴ نظارت از واحدهای صنفی استان زنجان انجام‌گرفته است، اظهار کرد: طی این بازه زمانی یک هزار و ۲۲۲ فقره پرونده تخلف تشکیل‌شده که ارزش ریالی آنها دو میلیارد و ۹۴۹ میلیون و ۶۵۴ هزار ریال برآورد شده است.

وی تعداد شکایات مردمی واصله به سازمان صنفی در ۱۰ ماه امسال را یک هزار و ۸۰۶ مورد، منجر به تخلف ۴۵۰ مورد و رضایت از شاکی را ۸۲۸ مورد عنوان کرد و اظهار داشت: بیشترین تخلفات در حوزه کالا است.

رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان نداشتن پروانه کسب، عدم درج قیمت و نصب نرخ نامه، عدم صدور صورتحساب و گران‌فروشی را مهم‌ترین تخلفات در این مدت ذکر کرد و افزود: طی ۱۰ ماه سال جاری ۴۸۱ واحد صنفی متخلف شناسایی‌شده است.

محمدی گفت: این مجمع برای برقراری آرامش روحی و روانی مردم، نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی را در دستور ویژه‌ کاری خود قرار داده است.

وی از مردم استان خواست تا به‌محض برخورد با هرگونه تخلف از واحدهای صنفی، گزارشات لازم را به سازمان ارائه دهند و افزود: این سازمان در ماه محرم نظارت لازم را از واحدهای صنفی داشت.