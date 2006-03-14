فرهنگ جامع اصطلاحات و ضرب المثلهاي سمنان مكتوب مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين كتاب 2600 ضرب المثل و تقريبا به طور كامل اصطلاحات گويش سمناني كه در گذر زمان رو به فراموشي مي روند را در بر دارد . هدف از گرد آوري اين فرهنگ ثبت گويش سمناني به عنوان يكي از شاخه هاي اصلي به جاي مانده از زبان پهلوي است .

" فرهنگ جامع اصطلاحات و ضرب المثل هاي سمناني " در 578 صفحه به همراه لوح فشرده اي مشتمل بر اداي اصطلاحات و مثل ها با صداي گويشوران سمناني با بهاي 68 هزار ريال به بازار كتاب عرضه مي شود .

پيش از اين كتاب " سرودهاي ملي كشور هاي جهان " به دو زبان فارسي و انگليسي مشتمل بر نت و متن سرود 192 كشور به همراه لوح فشرده اجراي متن سرود 87 كشور به وسيله كنسرت هاي مشهور جهان در 560 صفحه با بهاي 125 هزار ريال از سوي نشر آبرخ منتشر شده و در بازار كتاب موجود است .