۳۰ درصد ظرفیت کارخانجات آرد مازندران بهره گیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی ملک صبح دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات کارخانجات آرد استان افزود: باید بخش خصوصی کارآمد باشد و ابتکار و خلاقیت در آنها وجود داشته باشد و با توجه به توفیق دولت تدبیر و امید در عرصه بینالمللی در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری و برطرف شدن موانع و مشکلات جهانی پیش روی جمهوری اسلامی ایران فرصت مناسبی است تا واحدهای تولیدی از آن بهره کافی ببرند.
وی بابیان اینکه صادرات باید شاهبیت گفتمان ما باشد تصریح کرد: باید بستر مناسبی برای توسعه صادرات و جهش صادراتی با توجه به فضای جدید بینالمللی فراهم گردد.
رمضانعلی ملک با تأکید بر واردات موقت گندم و صادرات آرد گفت: در زنجیره گندم، آرد و نان میتوان حداقل ۱۰ هزار شغل در استان ایجاد کرد.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ تصریح کرد: با توجه به اینکه مرزهای عراق برای صادرات آرد کشور ترکیه بستهشده است این بهترین فرصت برای کارخانجات آرد استان جهت حضور حداکثری در بازارهای عراق است.
رمضانعلی ملک تصریح کرد: با نهایی شدن مباحث مربوط به برجام باید از فضای جدید ایجادشده برای اقتصاد کشور در عرصه بینالمللی حداکثر استفاده را کرد و تنشهای ایجادشده میان کشورهای منطقه فرصتی مغتنم به دست داده تا استان مازندران بتواند جایگاه ویژهای را در صادرات کالاهای موردنیاز کشورهای همسایه خصوصاً آرد مصرفی این کشورها کسب کند.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ اظهار امیدواری کرد که با حمایت دولت کریمه و بهکارگیری توان حداکثری کارخانجات آرد باید برگی جدید از دفتر افتخارات صادرات استان مازندران ورق بخورد.
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