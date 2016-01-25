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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۰۲

نیویورک تایمز فاش ساخت؛

توافق آمریکا و عربستان برای حمایت از مخالفان سوری

توافق آمریکا و عربستان برای حمایت از مخالفان سوری

زمانی‌که رئیس جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۳ به‌طور محرمانه به سرویس جاسوسی این کشور دستور تسلیح شورشیان سوری را داد سازمان سیا به‌خوبی می دانست که در این راه یک شریک «پر و پا قرص» دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از همان زمان آغاز بحران سوریه و ظاهر شدن گروه های مخالف افراطی در این کشور خبرهایی در مورد حمایت مالی و تسلیحاتی کشورهای عربی و غربی از این گروه ها منتشر می شد اما هر بار آمریکا و اعراب این موضوع را تکذیب می کردند.

در همین رابطه روزنامه نیویورک تایمز با ارائه گزارشی دست به افشاگری زده و می نویسد که آمریکا و عربستان توافقی پنهان برای حمایت از گروه های افراطی حاضر در سوریه داشتند و آمریکا برای تسلیح شورشیان به میزان زیادی به پول های عربستان سعودی تکیه کرده بود.

مقام‌های فعلی و پیشین دولت آمریکا می‌گویند بر اساس این توافق، عربستان سعودی سلاح و مبالغ هنگفت پول برای گروه‌های مخالف را تامین می‌کند و سازمان سیا هم استفاده از سلاح های آک۴۷ (کلاشینکف) و موشک‌های ضد تانک را به آن‌ها آموزش می‌دهد.

به نوشته این روزنامه، همکاری سازمان های جاسوسی آمریکا و عربستان برای حمایت از شورشیان سوری، آخرین بخش از همکاری های عربستان-آمریکاست. همکاری که در دوران ماجرای ایران کونترا، حمایت از مجاهدان افغان و جنگ های نیابتی آفریقا نیز وجود داشت.

کد مطلب 3032975
عبدالحمید بیاتی

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