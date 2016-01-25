توافق آمریکا و عربستان برای حمایت از مخالفان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، از همان زمان آغاز بحران سوریه و ظاهر شدن گروه های مخالف افراطی در این کشور خبرهایی در مورد حمایت مالی و تسلیحاتی کشورهای عربی و غربی از این گروه ها منتشر می شد اما هر بار آمریکا و اعراب این موضوع را تکذیب می کردند.

در همین رابطه روزنامه نیویورک تایمز با ارائه گزارشی دست به افشاگری زده و می نویسد که آمریکا و عربستان توافقی پنهان برای حمایت از گروه های افراطی حاضر در سوریه داشتند و آمریکا برای تسلیح شورشیان به میزان زیادی به پول های عربستان سعودی تکیه کرده بود.

مقام‌های فعلی و پیشین دولت آمریکا می‌گویند بر اساس این توافق، عربستان سعودی سلاح و مبالغ هنگفت پول برای گروه‌های مخالف را تامین می‌کند و سازمان سیا هم استفاده از سلاح های آک۴۷ (کلاشینکف) و موشک‌های ضد تانک را به آن‌ها آموزش می‌دهد.

به نوشته این روزنامه، همکاری سازمان های جاسوسی آمریکا و عربستان برای حمایت از شورشیان سوری، آخرین بخش از همکاری های عربستان-آمریکاست. همکاری که در دوران ماجرای ایران کونترا، حمایت از مجاهدان افغان و جنگ های نیابتی آفریقا نیز وجود داشت.