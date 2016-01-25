جنبش جمهوریخواه استرالیا:زمام امور کشور را به یک غیرانگلیسی بدهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، تقریبا همه رهبران ایالتی و منطقه ای استرالیا با امضای سندی حمایت خود را از طرح استقلال استرالیا و تبدیل آن به یک نظام مبتنی بر جمهوریت، اعلام کردند.

در این میان حتی «کولین بارنت» رهبر سیاسی ایالت «استرالیای غربی» هم که از آوردن نام خود در ذیل این سند طفره رفت، به وضوح اعلام کرد: از طرح تبدیل استرالیا به یک جمهوری مستقل حمایت می کنم اما باور دارم که الان زمان مناسبی برای این کار نیست.

در بیانیه امضا شده از سوی رهبران سیاسی استرالیا بر لزوم حضور یکی از اتباع استرالیایی در راس حکومت تاکید شده است. این در حالیست که کشور استرالیا که شامل یک پارلمان فدرال، شش پارلمان ایالتی و دو پارلمان منطقه ای است، در حال حاضر تحت کنترل پادشاهی بریتانیا بوده و به نوعی اتباع آن از رعایای «الیزابت دوم» ملکه انگلستان محسوب می شوند.

ناگفته نماند که استرالیا یک بار در سال ۱۹۹۹ میلادی طرح جمهوریت را به همه پرسی گذاشت که با اقبال عمومی همراه نشد. در آن سال، «مالکوم ترنبول» نخست وزیر فعلی استرالیا رهبری جریان جمهوریخواه را بر عهده داشت حال آنکه وی از زمان به قدرت رسیدن در ماه سپتامبر سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) متعهد شده که تا پایان سلطنت الیزابت دوم تغییرات مورد نظر خود را اعمال نخواهد کرد.

با این حال، «پیتر فیتزسیمونز» رهبر فعلی جریان جمهوریخواه می گوید که سپیده دم یک عصر جمهوریت جدید فرا رسیده و دیگر زمانی است که استرالیا باید به یک دولت مستقل تبدیل شود.

با این حال بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که استرالیا هنوز مدل مشخصی را برای جایگزینی سیستم قدرت انتخاب نکرده است. به این ترتیب اگرچه جریان جمهوری خواه از حمایت سیاستمداران و چهره های شاخص مردمی برخوردار است، تصویر روشنی از نحوه حکومتداری در اختیار ندارد.