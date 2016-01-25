به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرکز تخصصی درمان و بستری اعتیاد کشور؛ با نام «نگین» صبح دوشنبه، در ۳۵ کیلومتری شهر اصفهان و در روستایی به نام برسیان به بهرهبرداری رسید.
این مرکز راه پرپیچوخمی را طی کرده است تا درنهایت به مکان فعلیاش رسیده است شاید اگر خیران با دیدی بازتر به مشکلات و معضلات گریبان گیر جامعه نگاه میکردند این بیمارستان در حال حاضر در فاصلهای نزدیکتر به کلانشهر اصفهان دایر شده بود.
کمتر از دو ماه است که فعالیت خود را با پذیرش ۲۰ معتاد آغاز کرده و این در حالی است که وقتی به مرکز تخصصی درمان و بستری اعتیاد نگین وارد شوید آنچه مشاهده میکنید با آنچه از پیشزمینههای ذهنی در خصوص مراکز ترک اعتیاد در ذهن داشتهاید تفاوت دارد.
در این مرکز خبری از معتادان کنار هم خوابیده و بیحال و طناب و بوی بد نیست. پشت دیوارهای مرکز تخصصی ترک اعتیاد نگین به معتادان به چشم یک بیمار واقعی نگاه میکنند. آنها را متناسب با جایگاه اجتماعی که دارند پذیرا میشوند و با روشهای درمانی مناسب آنها را درمان میکنند.
انگیزه شخصی برای ترک اعتیاد و حمایتهای خانواده مهمترین شاخصه پذیرش بیماران در مرکز نگین است. اینجا قدرت نه گفتن را به مراجعهکنندگان آموزش میدهند و به آنها میآموزند که چگونه تفریحات سالم داشته باشند تا دیگر به دنبال مصرف مواد نروند.
۵۰ درصد از تختهای بیمارستانهای اعصاب و روان را معتادان اشغال کردهاند
امید فردین مهر، یکی از پزشکان فعال در مرکز تخصصی ترک اعتیاد نگین با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از تختهای بیمارستانهای اعصاب و روان را معتادان اشغال کردهاند، میگوید: این در حالی است که بیماران روانی دچار کمبود فضا برای نگهداری و درمان هستند و باید مسئولان نسبت به این امر توجه ویژه داشته باشند.
وی همچنین از وضعیت نامناسب کمپهای ترک اعتیاد استان اصفهان خبر میدهد و میافزاید: در این مراکز پزشک معالج و یا روانشناسی وجود ندارد و تنها مسئولان کمپ که تحصیلاتی هم ندارند از بهزیستی مجوز میگیرند و نسبت به پذیرش افراد در کمپ اقدام میکنند.
این پزشک که یکی از پایهگذاران مرکز تخصصی درمان و بستری نگین اصفهان است، با اشاره به اینکه این مرکز تنهاترین و تخصصیترین مرکز درمان معتادان کشور است، اضافه میکند: برای راهاندازی این مرکز هیچیک از ارگانهای دولتی همکاری را نداشته ضمن اینکه سنگاندازیهایی را داشتهاند و حتی برای تبلیغات در خصوص بهرهبرداری از این مرکز نیز با مشکلات زیادی روبرو بودهایم.
وی که معتقد است برای ترک اعتیاد معتادان اهتمام و توجه زنجیره اجتماعی مرتبط با ترک و بازگشت معتادان به جامعه باید دستبهدست هم دهند تا تأثیرگذاری خوبی را داشته باشیم، ادامه میدهد: باید توجه داشت که برای این امر اشتغال، تفریحات سالم، محیط سالم برای زندگی و دیگر پیشگیریهای لازم موردتوجه باشد تا بتوان جامعه را از وضعیت موجود نجات داد.
لزوم توجه خیران به معضلات اعتیاد در جامعه
فردین مهر همچنین به لزوم توجه خیران به معضلات اعتیاد در جامعه اشاره میکند و میگوید: باید باور داشته باشیم که اعتیاد در کشور معضل آفرین شده است و برای نجات جامعه از این معضل باید بخش خصوصی و بهویژه خیران به میدان بیایند.
وی همچنین در ادامه از کاهش سن اعتیاد در جامعه سخن به میان میآورد و میافزاید: گرایش زنان به مصرف مواد مخدر نیز بحرانی است و باید برای این امر چارهاندیشی کرد.
فردین مهر ادامه میدهد: مرکز تخصصی درمان و بستری معتادان نگین آماده پذیرش بانوان در این مرکز با بهترین شرایط است.
وی همچنین از امکانات موردنیاز برای نگهداری و درمان معتادان در مرکز نگین اشاره میکند و اضافه میکند: در این مرکز امکاناتی همچون موسیقیدرمانی و ورزشدرمانی برای استفاده مراجعهکنندگان ارائه میشود.
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