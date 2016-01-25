توضیحات حسام آشنا درباره سخنان جنجالی رئیس جمهور

مشاور رئیس جمهور نوشته است: گفتار رئیس جمهور محترم در دیدار فرمانداران و استانداران متوجه مرحله ارزیابی صلاحیت داوطلبین در هیأت های نظارت بود و نه ارزیابی نهایی در شورای محترم نگهبان؛ کسانی از هر دو جریان سیاسی کشور به صراحت در مورد این سخنان موضع گیری و تلاش کردند تا به جامعه القا نمایند گویا تقابلی میان " رییس جمهور – شورای نگهبان " وجود دارد، هم چنان که رسانه های بیگانه نیز چنین خطی در پیش گرفته و مایلند سطح تنش را در آستانه انتخابات به صورت مصنوعی بالا ببرند.موضع دولت درتعیین صلاحیت نامزدها، دفاع از حقوق ملّت است. بی توجهی مفرط به یکی از دو گرایش اصلی کشور که مقام معظم رهبری آن ها را به مثابه دو بال برای کشور دانسته اند، موضوعی نیست که رییس جمهور از باب علائق سیاسی آن را پیگیری کند؛ بلکه این وظیفه ای است که قانون اساسی بر عهده ایشان گذاشته و از این حیث اقدامیست در جهت تقویت قانون اساسی و نهاد های مرتبط به آن. روشن است دولت با هرگونه اقدامی که منجر به ایراد خللی در برگزاری انتخابات شود، قاطعانه برخورد می کند و البته این اهتمام و جدیت مانع از این نخواهد بود که اگر در جایی اشکالی ببیند در رفع آن اقدامی نکند یا تذکری ندهد. موضوعاتی چون ضرورت هماهنگی دستگاه های اجرایی، نظارتی، رسانه ای و امنیتی برای برگزاری انتخابات پرشور و گسترده؛ بی طرفی دولت در حمایت از نامزدها؛ اهتمام به امنیت انتخابات؛ دادن فرصت برابر به تمام کسانی که قانوناً می توانند وارد رقابت شوند و عدم حمایت برابر از تمام کسانی که قانوناً نمی توانند وارد مجلس شوند و . . . موضوعاتی هستند که لازم است مرتباً توسط مسؤولین دولتی تکرار شود.