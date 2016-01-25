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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۰۳

سرپرست هیات ورزش کارگران آذربایجان شرقی:

مسابقات ورزشی کارگران استان بمناسبت دهه مبارکه فجر برگزار می شود

مسابقات ورزشی کارگران استان بمناسبت دهه مبارکه فجر برگزار می شود

تبریز - سرپرست هیات ورزش کارگران آذربایجان شرقی از برگزاری مسابقات ورزشی کارگران استان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی هیات ورزش کارگران آذربایجان شرقی، پرویز پناهی شامگاه یکشنبه در جلسه کمیته کارگری، کارفرمایی و تعاونگران ستاد دهه فجر گفت: مسابقات ورزشی کارگران آذربایجان شرقی در سه رشته فوتسال و والیبال در بخش آقایان و در رشته بهکاپ بخش بانوان برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: خدمت به قشر زحمتکش کارگر توفیقی الهی است و توسعه ورزش کارگری مهمترین قدم در امر ایجاد نشاط افزایی و شادابی کارگران می باشد.

وی ادامه داد: برگزاری این مسابقات به منظور گرامیداشت سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و یادآور رشادت های شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی است.

پناهی در پایان خاطر نشان شد: مسابقات ورزشی کارگران استان ۱۲ بهمن همزمان با آغاز ایام الله دهه مبارکه فجر در مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شماره دو تبریز آغاز خواهد شد.

کد مطلب 3032990

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