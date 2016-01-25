اردبیل با ثبت شش روز بیشترین تعطیلی مدارس را در استان دارد

کمال عالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: استان اردبیل یک منطقه سردسیر است و بهصورت میانگین همهساله تعطیلی سه تا پنجروزه مدارس به ثبت میرسد.
وی افزود: در سال جاری مناطقی داریم که فقط یک روز تعطیل شدهاند و سه منطقه دو روز و پنج منطقه سه روز تعطیلشدهاند.
معاون ابتدایی آموزشوپرورش استان با تأکید به اینکه بیشترین تعطیلی در اردبیل و شهرهای اطراف آن به مدت شش روز است، ادامه داد: البته به دلیل اینکه تعطیلی بیشتر در نوبت صبح بوده و اغلب مدارس مرکز استان چرخشی است، درواقع نوبت صبح مدرسه تعطیلشده اما بعدازظهر دایر بوده است.
عالی زاده با یادآوری برگزاری جلسهای در آبان ماه ویژه کارشناسان آموزشی برای برنامهریزی درسی دوره ابتدایی تصریح کرد: درواقع در ۱۹ ناحیه آموزشی جلساتی برگزار شد تا کارشناسان برنامهریزی درسی را متناسب با تعطیلات پیش ببرند.
وی افزود: در این جلسات توصیه شده تکالیف امتدادی و خلاقانه از سوی معلم بعد از روز تعطیل به دانشآموز ارائه شود تا جبران عقبماندگی درسی را کرده باشد.
معاون ابتدایی آموزشوپرورش استان با اشاره به ارسال بخشنامه اجرای این مهم به ادارات و نواحی اضافه کرد: در جلسه معاونان آموزشی و روسا نیز این موضوع تأکید شده است.
عالی زاده در پاسخ به این سؤال که آیا تکالیف امتدادی تعارضی با بودجهبندی آموزگار دارد یا نه، ادامه داد: درواقع هر آموزگاری پیشبینی از چند روز تعطیل دارد و این پیشبینی را در طول سال تحصیلی به کار میگیرد.
وی متذکر شد: در بودجهریزی آموزگار بهصورت روزانه، ماهانه و سالانه برنامه تدریس خود را میداند و تکالیف امتدادی بعد از تعطیلات در نظر گرفته میشود تا دانشآموز از تحصیل عقب نماند.
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