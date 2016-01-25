شهردار آبادان لایحه ۱۵۰ میلیارد تومانی بودجه سال ۹۵ را تقدیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا شیرازی شامگاه یکشنبه در صحن علنی شورای شهر آبادان با اشاره به اصلاحیه بودجه امسال که برابر با ۱۳۰ میلیارد تومان بود، گفت: بودجه سال آینده را با یک افزایش ۱۵ درصدی معادل ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفتیم.

وی افزود: هزینه های جاری در سال ۹۴ چیزی معادل ۷۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان (برابر با ۶۰ درصد بودجه) بود که برای سال ۹۵ این هزینه معادل ۵۸ درصد بودجه یعنی ۸۷ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

شیرازی اظهار کرد: هزینه عمرانی در سال ۹۴ برابر با ۴۰ درصد بودجه یعنی برابر با ۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است که هزینه های عمرانی پیش بینی شده برای سال ۹۵ برابر با ۴۲ درصد بودجه یعنی ۶۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

شهردار آبادان ارزش افزوده پیش بینی شده امسال را ۳۵ میلیارد تومان (معادل ۲۷ درصد بودجه) عنوان و تصریح کرد: میزان پیش بینی شده ارزش افزوده برای سال آینده معادل ۲۸ درصد بودجه یعنی برابر با ۴۲ میلیارد تومان است.

شیرازی یادآور شد: دریافتی ما از بخش آلایندگی در سال جاری ۴۵ میلیارد تومان یعنی ۳۵ درصد بودجه پیش بینی شد که برای سال آینده نیز با همین درصد، معادل ۵۲ میلیارد تومان دریافتی ما از بخش آلایندگی در صورت تحقق خواهد بود.

شهردار آبادان، میزان کمکهای اعطایی سایر سازمانها همچون سازمان منطقه آزاد اروند به شهرداری را برای امسال ۶ میلیارد تومان مطرح کرد و گفت: برای سال ۹۵ نیز همین مبلغ پیش بینی شده (معادل چهار درصد بودجه)، از دلائل پیش بینی کم این کمکها می توان به انعقاد تفاهمنامه های همکاری سازمان منطقه آزاد با سازمانهای تابع شهرداری اشاره کرد که در سال جاری رقم قراردادهای منعقد شده به ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

وی افزود: از محل سایر درآمدهای شهرداری (عوارض ها) امسال ۴۴ میلیارد تومان یعنی ۳۴ درصد بودجه پیش بینی شد که برای سال آینده ۵۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۳۳ درصد بودجه را در نظر گرفته ایم.

به گفته شیرازی، شهرداری آبادان امسال ۹۱ پروژه را برای جرا در دست برنامه داشت که عدد پروژه های پیش بینی شده برای سال آینده ۱۰۲ پروژه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسب ۷۸ میلیارد و ۶۴۷ میلیون تومان درآمدهای حاصله توسط شهرداری مرکزی و مناطق سه گانه در ۱۰ ماهه امسال افزود: درآمد ۱۰ ماهه امسال شهرداری مرکزی ۵۶ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان، منطقه یک شهرداری ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، منطقه دو، ۹ میلیارد تومان و منطقه سه، یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان بوده است که نشان از تحقق ۶۰ درصدی بودجه پیش بینی شده امسال دارد.

به گفته شهردار آبادان در صورت وصول مطالبات به طور قطع از مرز بودجه پیش بینی شده ۱۳۰ میلیارد تومانی امسال فراتر خواهیم رفت که نیاز به ارائه متمم بودجه در اسفند ماه خواهد بود.

وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۵ به صورت قابل انعطافی تنظیم شده است، تصریح کرد: ساخت دو تقاطع غیر همسطح یکی در مقابل در اصلی پالایشگاه و دیگری در میدان طیب برای سال آینده در برنامه بودجه لحاظ شده است ضمن آنکه پروژه های مشارکتی پارکینگ طبقاتی الماس جنوب و الماس شهر، ساخت چندین اتوبان و بلوار جدید، احداث خانه متکدیان (سائلین)، بازارچه خرما، احداث و تکمیل فرهنگسرای شهرداری و احداث سالن پلاتو (مخصوص نمایش میدانی از حضور مردم در سالن تئاتر) از دیگر برنامه های پیش بینی شده و قابل انجام در سال آینده خواهد بود.

نقد مطبوعات منصفانه باشد

همچنین نایب رئیس شورای اسلامی شهر آبادان در این نشس اظهار کرد: اینکه مطبوعات در موضوعات مختلف سکوت می کنند و سپس در مقطعی نامشخص قصد انتقاد و یا بررسی و موشکافی مسئله ای را دارند، نشانه دهنده چیست؟

عبدالحسین مکوندی اظهار کرد: مطبوعات بایستی نظرات موافق و مخالف پیرامون موضوعات را به طور توامان درج کنند نه آنکه یک طرفانه مطالب را درج و سپس به قضاوت کردن و تحلیل مسائل بپردازند.

وی تصریح کرد: اینکه مطبوعات در مورد مسائل کوتاه بیایند و حرفی نزنند کمال بی انصافی است. بنده شخصا پیگیر روشن شدن دلائل یک جانبه کار کردن مطبوعات حتی به جهت منفعت طلبی شان هستم.

مکوندی با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز و ضرورت فراهم ساختن فضایی همراه با آرامش یادآور شد: نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای شهرداری از وظایف شورای شهر است و در صورت لزوم و تشخیص باز هم مسائل را پیگیری و دنبال می کنیم و از شهردار نیز بابت حضورشان در شورا و پاسخ هایشان قدردانی می کنیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر آبادان با اشاره به موضوع طرح سوال از شهردار در هفته گذشته گفت: همه اعضای شورا وظیفه دارند تا در صورت وجود مسائل و ابهامات از شهردار پرسش کنند و شهردار نیز بایستی پاسخگوی اقدامات خود و افراد زیر مجموعه اش باشد و این مسئله نباید باعث نگرانی شود.

مکوندی افزود: برخی ها در فضای مجازی مدام می گفتند که چرا شما در یک برهه از زمان مدافع شهردار بودید و اکنون از در تذکر به وی درآمدید و پاسخ آن است که بنده فردی غیر وابسته و مستقل هستم که در صورت لزوم و تشخیص از شهردار حمایت و یا از او سئوال می پرسم و یا تذکر می دهم.