میانجیگری میان ایران و عربستان منوط به تغییر سیاست ریاض است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه صبح امروز در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه با اشاره به سفر رئیس جمهور چین به کشورمان گفت: در این سفر افق مشترک ربع قرنی ۲۵ ساله آینده همکاری های جامع بین چین و جمهوری اسلامی ایران مورد توافق قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه روابط چین برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است افزود: در حدود کمتر از نیم قرن گذشته که رابطه دوران جدید برگزار شده، همواره این روابط رو به گسترش بوده است و در بیش از یک دهه گذشته که جمهوری اسلامی ایران دوران تحریم های ظالمانه سپری کرده است این دو کشور همکاری هایی داشته اند که از اهمیت و حجم خاص خود برخوردار بوده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان ادامه داد: در دوران پسابرجام رابطه با چین برای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران برای چین از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی ابراز امیدواری کرد: در ۲۵ سال آینده شاهد روابط دو کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی و جنبه های دیگر باشیم.

نخستین سفر اروپایی رئیس جمهور در پسابرجام اهمیت خاصی دارد

جابری انصاری در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به سفر رئیس جمهور به دو کشور اروپایی گفت: امروز سفر مهم اروپایی آقای روحانی آغاز می شود.

وی افزود: این سفر نخست به ایتالیا و سپس به فرانسه است که در سفر ایتالیا گفتگوی رئیس جمهور با واتیکان هم انجام خواهد شد و هیات بزرگ اقتصادی آقای روحانی را همراهی می کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد: این نخستین سفر رئیس جمهور به اروپا در دوران ریاست جمهوری خود و بخصوص پس از برجام است که اهمیت خاصی دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی معتقدند ترکیه به دنبال احیای امپراتوری عثمانی در منطقه است و به همین جهت روابطش با ایران به چالش برخورده است، آیا ایران برنامه ای برای همکاری های بیشتر با ترکیه و رفع برخی تنش‌ها با این کشور خواهد بود یا خیر؟ اظهار کرد: ترکیه همسایه مهم ایران است و تاریخی از همکاری ها، رقابت ها و اختلافات میان دو کشور وجودداشته است، اما سیاست جمهوری اسلامی ایران گسترش همکاری ها و کنترل اختلافات با ترکیه در قالب یک رقابت طبیعی میان دو کشور است.

وی افزود: کشورها نباید رقابت های طبیعی خود را به دشمنی تبدیل کنند و سیاست جمهوری اسلامی این است که مسائل بین خود و ترکیه را در قالب یک رقابت طبیعی پیگیری کند.

اعلام آمادگی پاکستان برای میانجی گری بین ایران و عربستان

جابری انصاری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در سفر اخیر نخست وزیر پاکستان به ایران پیشنهادی مبنی بر میانجی گری پاکستان بین ایران و عربستان مطرح شده است، خاطرنشان کرد: آقای نوازشریف در سفری که به ایران داشت مسائل مختلفی از جمله اعلام آمادگی برای میانجی گری بین ایران و عربستان را پیشنهاد داد.

هرگونه میانجیگری میان ایران و عربستان منوط به تغییر سیاست های تندروانه عربستان است

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: موفقیت هرگونه تلاش میانجی گرانه منوط بر تغییر سیاست های تندروانه عربستان است. عربستان رابطه خود را با ایران قطع کرده است و برای هرگونه تغییر در این روابط باید اعلام آمادگی کند، اما تا این لحظه هیچ علامتی مبنی بر تغییر در سیاست های عربستان دیده نشده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مذاکرات سوریه گفت: تاریخی برای گفتگوهای سوری و مذاکره هیات های معارض با دولت سوریه از سوی نماینده دبیرکل سازمان ملل اعلام شده بود ولی به دلیل اصرار برخی کشورها از جمله عربستان و تحمیل برخی سیاست ها به مذاکرات سوریه مشکلاتی در جدول زمانبندی پدید آمد که نماینده دبیرکل سازمان ملل نیز در سخنان اخیر خود اشاراتی به این مشکلات داشته است.

جابری انصاری خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی همواره از حصول توافق سیاسی حمایت می کند و معتقد است بحران سوریه راه حل سیاسی و نه راه حل نظامی خواهد داشت و به همین دلیل در روند گفتگوهای منطقه ای و بین المللی از جمله مذاکرات وین مشارکت داشته است.

درخواست آمریکا از ایران برای پیدا کردن آمریکایی های ناپدید شده در عراق

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ایران قصد دارد برای پیدا شدن آمریکایی های ناپدید شده در عراق کمک کند، اظهار کرد: درخواستی از سوی آمریکایی ها به ایران در این مورد شده است. جمهوری اسلامی همواره در موارد انسانی کمک هایی را داشته است و در سال های اخیر هم از این شکل اقدامات انجام داده است. مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا که اخیرا اتفاق افتاد بر اساس یک مسئله انسان‌دوستانه بود.

وی تصریح کرد: در ارتباط با آنچه که در عراق اتفاق افتاده، اگر جمهوری اسلامی بتواند کمکی کند بر اساس سیاست گذاری های داخل کشور پیگیری می شود و قطعا اگر توانایی مساعدت داشته باشد، انجام خواهد داد.

سفر رئیس جمهور چین هیچ ارتباطی با مسائل موجود میان ایران و عربستان نداشت

جابری انصاری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا رئیس جمهور چین در سفر اخیر خود به ایران حامل پیامی از سوی دولت عربستان بود و آیا قصد میانجی گری بین ایران و دولت سعودی را دارد؟ توضیح داد: سفر رئیس جمهور چین به ایران از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود و در چارچوب روابط دو جانبه بود و هیچ ارتباط مستقیمی با مسائل موجود میان ایران و عربستان نداشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: در این سفر همکاری های جامع و راهبردی ۲۵ ساله میان ایران و چین مورد موافقت قرار گرفت و ملاقات ها و گفتگوهایی در عالی ترین سطح انجام شد.

وی گفت: در این سفر در خصوص همکاری های دو کشور در خصوص مسائل منطقه ای و جهانی گفتگوهایی صورت گرفت که ناظر به یک موضوع خاص نبود.

سفر وزير خارجه آلمان به ايران توافق و تاريخ آن مشخص شده است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رایزنی هایی بین سفر آنگلامرکل صدراعظم آلمان به ایران انجام شده است یا خیر؟ اظهارکرد: آنچه میان جمهوری اسلامی و آلمان در جریان قرار دارد، تنظیم سفر وزیر خارجه آلمان است و توافقاتی بین دو کشور انجام گرفته و زمانی هم تعیین شده است.

وی افزود: مطالب دیگر صرفاً گمانه زنی های رسانه ای است و طبیعی است که در صورت وجود توافقی بین دو کشور در خصوص سفرهای سطح عالی به استحضار افکار عمومی رسانده خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درگیری لفظی بین ظریف و ترکی الفیصل شاهزاده سعودی در حاشیه اجلاس داووس به وجود آمده است اظهار کرد: در اجلاس داووس مجموعه نشست های مختلفی برگزار شد و خبری که در این زمینه منتشر شده است اشاره به برخی بحث ها مابین شرکت کنندگان در اجلاسی خاص در موضوع سوریه که توسط نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه برگزار شد، دارد.

وی افزود: هیچگونه گفتگوی دو جانبه ای وجود نداشته است و در نشست های بین المللی شرکت کنندگان نظرات خود را مطرح می کنند و این خبر بیش از اندازه واقعیت، بزرگنمایی شده است.

معیار ایران در انتخاب شریک تجاری

جابری انصاری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در شرایط پسابرجام آیا ایران در انتخاب شرکای تجاری خود محدودیتی دارد و برای انتخاب این کشورها چه ملاک هایی را مدنظر خواهد داشت، گفت: در روابط میان هر کشوری با کشور دیگر توجه به مجموعه ای از عوامل از جمله ظرفیت همکاری ها و سیاست کشورها و نزدیکی و دوری دو کشور در جنبه های مختلف بین المللی و نوع تجربه رابطه دو کشور در دوره های زمانی مختلف به خصوص در شرایط سختی ها و مشکلات از جمله معیارهایی است که در بازتنظیم روابط مورد توجه جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: قالب بندی رابطه جمهوری اسلامی با همه کشورها خارج از این قاعده نیست و نوع تعامل ایران با کشورها براساس نوع روابطی که آنها در شرایط سختی و تحریم ها با ایران داشتند، تنظیم می شود.

فضای استراتژیک روابط با آمریکا نیز هیچ تغییری نکرده است

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیر خود به ریاض اظهاراتی را مطرح کرد که تداعی کننده ایران هراسی بود و در این سفر به مقامات سعودی اطمینان داده است که آمریکا در کنار این دولت قرار خواهد داشت؛ با توجه به اجرایی شدن برجام پاسخ شما به رفتارها و سیاست های دوگانه آمریکا در قبال ایران چیست، خاطرنشان کرد: توافق هسته ای یک توافق در موضوعی خاص است. و فضای استراتژیک روابط با آمریکا نیز هیچ تغییری نکرده است.

جابری انصاری تصریح کرد: آمریکایی ها سیاست های خودشان را دنبال می کنند و جمهوری اسلامی هم سیاست و راهبردهای خود را پیگیری خواهد کرد و درجاتی از اختلاف به طور طبیعی به دلیل راهبردهای متفاوت میان دو کشور وجود دارد.

دیپلماسی انرژی دولت

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا در سفر رئیس جمهور چین به ایران و سفر اروپایی رئیس جمهور دیپلماسی انرژی در دستور کار گفتگو ها و مذاکرات قرار خواهد داشت یا خیر تاکید کرد: هم در سفر رئیس جمهور چین به ایران و هم در سفر اروپایی که اقای روحانی به اروپا دارند یکی از موضوعات دیپلماسی انرژی است.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیپلماسی انرژی و همکاری ها در حوزه انرژی است گفت: آنچه در این سفرها مورد بحث قرار می گیرد در دوران جدید بعد از سپری شدن یک دهه شرایط خاص و پایان تحریم ها انجام خواهد گرفت و امکان تحرک ایران در دیپلماسی انرژی نیز فراهم می شود.

جابری انصاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخباری درخصوص عزم ایران برای خرید هواپیما از فرانسه و همکاری با شرکت پژو منتشر شده است، آیا آزاد شدن اموال بلوکه شدن ایران منوط به همکاری های اقتصادی با شرکت های اروپایی شده است یا خیر گفت: هیچ ارتباطی میان این دو موضوع وجود ندارد. به طور طبیعی وقتی سفری بین دو کشوری اتفاق می افتد جنبه های ممکن همکاری با توجه به سوابق قبلی و ظرفیت های دو کشور در دستور کار مذاکرات خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در سفر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه هیات بزرگ اقتصادی وی را هم از طرف بخش خصوصی و هم از جانب بخش دولتی همراهی می کند. همچنین در نشست های اقتصادی در ایتالیا و فرانسه و در گفتگوهای اقتصادی میان بخش های دولتی و خصوصی ایران با طرف های مقابل موضوعاتی در زمینه همکاری های اقتصادی و تجاری مطرح خواهد شد.

وی با بیان اینکه روابطی میان خودروسازان ایران و فرانسه وجود داشته است اظهار کرد: هم اینک رایزنی های میان دو کشور در این زمینه در سفر رئیس جمهور به فرانسه انجام خواهد شد و اگر توافقی صورت بگیرد همکاری های میان دو کشور انجام خواهد گرفت.

جابری انصاری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وزیر راه و شهرسازی اخیرا گفته است که مذاکراتی درخصوص ایجاد خط مستقیم هوایی بین ایران و آمریکا خواهیم داشت آیا شما وجود چنین مذاکره ای را تایید می کنید و همچنین دلیل احتیاط برخی شرکت های خارجی جهت سرمایه گذاری در ایران را چه می دانید گفت: در حوزه هواپیمایی برخی اظهارنظرها از سوی سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است که تنها خبر از خواسته ها و درخواست هایی می دهد که ما این را برعهده زمان می گذاریم تا اطلاعات فنی بیشتری در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این که شرکت های جهانی نوعی احتیاط را در برخورد با موضوع ورود سرمایه گذاری به بازار اقتصادی ایران انجام می دهند یک مقدار طبیعی و یک مقدار هم جنگ روانی و بزرگنمایی رسانه ای است.

وی افزود: قاعدتا سرمایه قانون مندی های خاص خودش را برای ورود به بازار دارد و سرمایه گذار اساسا محافظه کارانه با سرمایه گذاری مواجه می شود و موضوعات را دنبال می کند. اما بخشی از این موضوع بزرگنمایی رسانه ای است که باید رسانه های ما توجه داشته باشند و به جنگ های روانی دامن نزنند.

جابری انصاری تصریح کرد: مرحله جدیدی برای اقتصاد ایران فراهم شده است و در این مرحله جدید ما براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور طبیعی از فضای تنفس مساعدی که بعد از برجام برای ما فراهم شده است حداکثر استفاده را باید انجام دهیم و در آغاز یک مرحله جدید هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درخصوص میانجی گری برخی کشورها بین ایران و عربستان تصریح کرد: سیاست ما در مورد میانجی گری ها سیاست ثابتی است و موفقیت هرگونه میانجی گری منوط بر تغییر سیاست های تندروانه و افراطی عربستان در تعامل با مسائل حوزه همسایگان و ایران است.

وی اضافه کرد: از تلاش های دولت های دوست و برادر در این زمینه استقبال کردیم اما موفقیت این تلاش ها منوط به تغییر سیاست طرفی است که این بحران آفرینی و تنش آفرینی را در دستور کار سیاست خود قرار داده است.

جابری انصاری در پاسخ به این سوال که آیا رئیس جمهور درخصوص اجرای برجام و عمل به تعهدات طرف مقابل نامه ای به سران ۱+۵ و منطقه نوشته است یا خیر گفت: چنین خبری اگر وجود داشته باشد به استحضار ملت رسانده خواهد شد و ما پاسخگوی گمانه زنی رسانه ای در این زمینه نیستیم.

قطع روابط ایران و آمریکا به معنای قطع هرگونه ارتباط و تماسی بین دو کشور نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که با توجه به تماس های مستقیم ایران و آمریکا در موضوعات مختلف، تعریف رسمی وزارت خارجه درخصوص قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا چیست، تاکید کرد: قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک تعریف خود را دارد و قطع روابط ایران و آمریکا از سوی آمریکا بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است و نیازی به تعریف ما ندارد.

وی ادامه داد: براساس کنوانسیون های بین المللی کشورها این امکان را دارند که روابط سیاسی خود را با برخی کشورها قطع کنند بنابراین قطع روابط الزاما به معنای قطع هرگونه ارتباط و تماسی بین دو کشور نیست.

جابری انصاری گفت: به عنوان مثال بین ایران و مصر هم قطع روابط سیاسی وجود داشت اما تماس هایی در موضوعات مختلف منطقه ای، بین المللی و دوجانبه در نشست های بین المللی به وجود می آمد.

مذاکرات ظریف و کری هیچ تغییری در مفهوم قطع روابط سیاسی دوکشور ایجاد نمی کند

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: دو دوران گفتگوهای منتهی به برجام و مراحل اجرای آن تماس های تلفنی و غیر تلفنی بین وزرای خارجه ایران و آمریکا وجود داشته است و این مسئله هیچ تغییری در مفهوم قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک ایجاد نمی کند.

وی گفت: این موضوع در قالب توافق برجام و گفتگوها و رایزنی ها در نشست های مختلف مابین شرکای برجام انجام می شود و در مواقعی که مسائل خاص دیگری اتفاق افتاده است از این کانال موجود در زمینه اجرای برجام برای رایزنی های مختصری که فوق العاده بوده استفاده شده است.

جابری انصاری در پاسخ به این سوال که آیا استثنایی در قانون جدید صدور روادید از سوی آمریکایی ها برای ایران اعمال خواهد شد یا خیر خاطرنشان کرد: جان کری وزیر خارجه آمریکا متعهد شده است که اجرای مصوبه کنگره آمریکا تعهدات دولت این کشور در برجام را نقض نخواهد کرد و دولت آمریکا صراحتا اعلام کرده است از اختیارات قانونی خود استفاده می کند برای اینکه اجرای مصوبه کنگره به نحوی نباشد که تعهدات بین المللی ایالات متحده را نقض کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما بارها گفته ایم برای ما عملکرد دولت آمریکا و اجرای تعهدات بین المللی آن حائز اهمیت است و براساس آن حسب مورد اتخاذ تصمیم نیز می گیریم.

وی در پاسخ به این سوال که سفیر عربستان در عراق اظهارات تندی علیه فعالیت ها ایران در عراق کرده است، موضع جمهوری اسلامی در خصوص اظهارات و تحرکات سفارت عربستان در عراق چیست، خاطرنشان کرد: این اظهاراتی مداخله جویانه در امور داخلی عراق بوده است و با برخورد دولت عراق و احضار سفیر عربستان مواجه شده است.

جابری انصاری ادامه داد: جمهوری اسلامی سیاست خود مبنی بر همکاری با دولت عراق براساس درخواست رسمی این کشور را انجام می دهد و این یک امر پنهان نیست چراکه در بحران جاری در منطقه در زمینه مبارزه با تروریسم ایران در صف اول قرار دارد و تاکنون هرگونه اقدام خود را براساس روال قانونی انجام داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا قرار است تحول در زمینه احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه ایجاد شود گفت: اینکه چارت وزارت خارجه آیا تغییر خواهد کرد یا خیر هنوز تصمیمی اتخاد نشده است. وزارت خارجه حلقه وصل اقتصادی همه نهادهای کشور با خارج است و اگر جمع بندی و تصمیم برای تغییرات در ساختار این وزارتخانه باشد مورد توجه قرار خواهد گرفت اما چنین جمع بندی تاکنون نبوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ایران چه سیاستی از حضور در اجلاس همکاری های اسلامی در عربستان داشت، خاطرنشان کرد: سیاست شرکت در اجلاسیه های منطقه ای در راستای پیگیری منافع کشور است و این اجلاس هم یک اجلاس فوق العاده با هدف گیری خاص دولت عربستان بود و هیات دیپلماتیک جمهوری اسلامی نیز تلاش کرد با رایزنی های مختلف در این اجلاس موثر باشد و در نهایت هم توانسته است موفقیت های نسبی داشته باشد.