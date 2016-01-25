تراز جامعه کار و تولید در اصفهان باید به تراز واقعی نزدیک شود

غلامعلی قادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اداره کل کار در خصوص مشارکت کارگران در برنامه های دهه فجر، اظهار داشت: مشارکت کارگران و کارآفرینان در برنامه های دهه فجر دوستان انقلاب را امیدوار و دشمنان را ناامید خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش کارگران در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی گفت: تقدیم بیش از شش هزار شهید کارگر در استان اصفهان نشان دهنده آن است که کارگران استان اصفهان با بصیرت و آگاهی و درک شرایط همواره در خط مقدم دفاع از انقلاب و ولایت حضور داشته اند.

مسئول کمیته کارگری و کارآفرینی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با اشاره به برخی از مشکلات موجود از جمله رکود تورمی و بیکاری در کشور و استان افزود: کارفرمایان و مدیران واحدهای اقتصادی نیز به صورت خلاقانه، مبتکرانه و مدبرانه در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی ایستاده‌اند.

قادری تحقق شعار امسال تحت عنوان «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» که توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است را مهم ارزیابی و تصریح کرد: اگر مؤلفه‌های همدلی و همزبانی بین ملت و دولت افزایش یابد شاهد اتفاقات خوبی به ویژه در عرصه کار و تولید خواهیم بود.

وی امید آفرینی و خودباوری را محور برنامه‌های کمیته کارگری و کارآفرینی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در امسال دانست و افزود: ایجاد شادی و نشاط در جامعه کار و تولید استان در شرایط فعلی ضروری است.

قادری حضور جامعه کار و تولید استان اصفهان در برنامه های سال گذشته دهه فجر و مخصوصاً راهپیمایی ۲۲ بهمن را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: توقع مردم و مجموعه مدیران استان از جامعه کارگری و کارآفرینی بالا رفته است و با همدلی کارگران و کارفرمایان امسال نیز حضور جامعه کارگری و کارفرمایی در برنامه های دهه فجر همراه با بصیرت و هوشمندی و همراه با خلاقیت، ابتکار و نوآوری خواهد بود.