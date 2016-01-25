آلمان و فرانسه شرکای اصلی انگلیس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس در گفتگو با روزنامه فرانکفورترآلگماینه اظهار داشت: از آلمان می خواهیم تا در بحرانها و تهدیدهای امنیتی به عنوان یک متحد اصلی امنیتی ایفای نقش کند.

وی با بیان اینکه انگلیس، فرانسه و آلمان همواره به عنوان موتورهای اصلی اتحادیه اروپا قلمداد می شدند، تصریح کرد: آلمان و فرانسه در کنار یکدیگر همچنان می توانند به عنوان شرکای اصلی انگلیس بشمار آیند.

فالون که قرار است امروز با «اورزلا فون در لاین» همتای آلمانی خود دیدار کند در نظر دارد درباره حملات هوایی لیبی نیز به بحث و گفتگو بنشیند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به بحران سوریه گفت: ما از «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه می خواهیم تا همانند نقشی که در خصوص حل و فصل برنامه هسته ای ایران ایفا کرد در قبال سوریه نیز همانگونه عمل کند.

وزیر دفاع انگلیس افزود: روسیه می تواند نقش موثری در حل بحران سوریه ایفا کند.