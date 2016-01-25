چهارمین دوره رقابتهای لیگ بسکتبال با ویلچر بانوان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون جانبازان و معلولان، مریم دهستانی پیرامون این خبر گفت: این مسابقات با حضور نمایندگانی از استان های فارس، کرمان، تهران، اردبیل، زنجان، یزد، خراسان رضوی و اصفهان و طبق قوانین جدید IWBF برگزار خواهد شد و هیات یزد میزبانی این رقابتها را بر عهده دارد.

دهستانی افزود: هر تیم می تواند ۱۲ ورزشکار، یک سرپرست و یک مربی یا کمک مربی به همراه داشته باشد و در مجموع سهمیه هر تیم ۱۵ نفر است.

نایب رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر در ادامه گفت: رقابتها در یک مرحله، به صورت دوره ای انجام می شود و در پایان از تیم های برتر با کاپ و مدال قهرمانی تقدیر خواهد شد.

وی تصریح کرد: برگزاری مسابقات لیگ باعث می شود این رشته پویایی خود را حفظ کند و ورزشکاران جدید هم برای پیوستن به بسکتبال با ویچلر ترغیب شوند.

چهارمین دوره رقابتهای لیگ باشگاهی بسکتبال با ویلچر بانوان از ۱۳ تا ۱۶ بهمن ماه به میزبانی هیات یزد برگزار خواهد شد.