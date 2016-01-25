پوسترچهاردهمین دوره جشنواره امام رضا(ع) رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از پوستر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی‌اصغر کاراندیش مروستی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ارشاد، علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی و سیدجواد جعفری دبیر جشنواره امام رضا(ع) برگزار شد.

جنتی در این مراسم، همچنین از تازه‌های نشر بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) شامل «سبک زندگی رضوی (۴ مجلد)، حدیث رضوی، صحیفه رضویه جامعه (چاپ جدید)، هشتمین خورشید، زیستن زیر سایه خورشید، رایحه رضوی۳ و شماره یازدهم فصلنامه فرهنگ رضوی» رونمایی کرد. وی طرح پوستر را مطلوب و آن را یادآور کاشیکاری‌های حرم مطهر رضوی دانست.

تجلیل از فعالان عرصه فرهنگ رضوی از دیگر بخش‌های این مراسم بود و طی آن از هشت دبیر برگزیده در اجرای برنامه‌های موضوعی جشنواره سیزدهم تقدیر شد. احد جاودانی (دبیر جشنواره بین‌المللی نامه‌ای به امام رضا)، جواد کاگران دهکردی (دبیر جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی)، علی غیاثی ندوشن (دبیر جشنواره فیلم کوتاه و مستند رضوی)، فاضل عبادی (دبیر جشنواره شعر دوبیتی و رباعی رضوی)، برزین ضرغامی (دبیر همایش علمی پژوهشی امام رضا و پاسخگویی قرآن به پرسش‌های عصر)، ثابت‌قدم (دبیر جشنواره تئاتر رضوی)، حجت‌الاسلام محمدباقر کریمی (دبیر جشنواره شعر رضوی به زبان ترکی- آذری) و حمیده ماحوزی (دبیر جشنواره مشاعره رضوی) این افراد را تشکیل می‌دادند.

بر اساس این گزارش، چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) از یکم تا یازدهم ذی‌القعده (موسوم به دهه کرامت) برابر با ۱۴ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ در تمام استان‌های ایران و ۷۷ کشور جهان برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و آگاهی از نحوه شرکت در هر یک از برنامه‌ها می‌توانند به وبگاه سه زبانه «شمس توس» به نشانی www.shamstoos.ir مراجعه کنند. همچنین سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۷۸۸۸ و شماره تلفن‌های‌: ۹-۰۵۱۳۲۲۸۳۰۴۴ به عنوان پل ارتباطی میان و جشنواره مخاطبان معرفی شده است.