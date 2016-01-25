پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهری به زودی دردولت بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر شکری با بیان اینکه خوشبختانه قانون شهرداری ها بعد از گذشت بیش از ۶۰ سال به روز می شود، افزود: مدیریت شهری پایتخت با جسارت بسیار پس از گذشت بیش از نیم قرن به تهیه و ارائه پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهری اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ مشکلات بسیاری دارد، تصریح کرد: شهرداری با قوانین مبهم، مجمل، متراکم و حتی در برخی موارد با فقدان نص قانون برای اجرا مواجه است. همچنین باید تاکید کنم که بسیاری از قوانین به ویژه قوانینی که وظایف شهرداری ها را مشخص کرده طی سالیان گذشته دستخوش تغییر و تحول شده است.

شکری در ادامه خاطرنشان کرد: پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهری در سال گذشته توسط شهرداری تهران به وزارت کشور پیشنهاد و از طرف این وزارتخانه به دولت ارسال شد.

وی عنوان کرد: درهمین راستا نیز کمیسیون خاص کلان شهرهای دولت با با تشکیل ۶ کمیسیون تخصصی و با حضور نمایندگان وازرتخانه ها، سازمان ها، نهاد های مختلف و از جمله شهرداری تهران؛ بررسی لایحه را آغاز کرده که انشالله پس از بررسی برای سیر مراحل بعدی به مجلس ارسال خواهد شد.

شکری با بیان اینکه پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهری با نگاهی به مدیریت یکپارچه شهری تهیه شده است، اعلام کرد: برای تهیه این پیش نویس تمامی قوانین موجود در شهرداری از صد سال پیش جمع آوری و تنقیح شده است.

مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا شهرداری تهران در پایان با تاکید براینکه بیش از ۳۰۰ ماده در این لایحه آمده است، گفت: یکی از مهمترین اقدامات ما در اداره کل تدوین قوانین و امور شورا شهرداری تهران حضور موثر در کمیسیون های شش گانه و پیگیری وضعیت این لایحه در دولت است تا پس از نهایی شدن به مجلس ارسال شده و به سرانجام برسد.