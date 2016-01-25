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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴

برترین تصاویر جهان در ۵ بهمن ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۵ بهمن ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات  کارناوال سنتی در ونیز، تمرین آموزشی نیروهای پلیس در چین، طوفان برفی در آمریکا و طلوع خورشید از ایستگاه فضایی بین المللی خواهید دید.

استتار تمساح در حوضچه ای در اندونزی  (Caters)

مسابقه اسب سواری در ایرلند (Rex)

پسر قزاقستانی با عقاب طلایی بازی می‌کند. (Caters)

 مراسم ازدواج در کراچی پاکستان (Reuters)

طلوع خورشید از ایستگاه فضایی بین المللی (telegraph)

طوفان برفی شرق آمریکا را سفید پوش کرد. (AP)

مردم مولدووا در یک راهپیمایی خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. (AP)

یک پلیکان در پارک «سنت جیمز» لندن (AP)

رژه قایق ها در کارناوال سنتی در ونیز (AP)

پسر فلسطینی از خرابه های جنگ عبور می کند. (AFP)

تمرین آموزش زمستانی نیروهای پلیس در چین (Reuters)

کد مطلب 3033035

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    نظرات

    • آ ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      واقعا جالب بودن مخصوصا اون طلوع خورشیدش که از ایستگاه فضائی بوده

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