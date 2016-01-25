ادارات اوقاف کشور بازرسی می شوند / آغاز فرآیند از ۹ اسفندماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین شوزب شیری، مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان اوقاف با اشاره به دستور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف مبنی بر بازنگری در فرآیند و شیوه اجرای بازرسی پایان سال از استانها و ستاد سازمان و تغییر زمان دوره بازرسی، اظهارداشت : طبق کارشناسی های صورت گرفته و موافقت حجت الاسلام و المسلمین محمدی، بازرسی از ستاد سازمان از تاریخ دوم اسفندماه تا پنجم اسفندماه برگزار می شود و مرحله نخست بازرسی از استانها از ۹ الی ۱۲ اسفندماه و مرحله دوم نیز از ۱۶ تا ۱۹ اسفندماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به محورهای بازرسی های سال ۹۴، تصریح کرد : اولویت های ویژه برنامه های ابلاغی سال ۹۴ در حوزه های مختلف و تدابیر و موضوعات مورد تاکید نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان همچون تدابیر برنامه ای، بررسی مجوزهای صادره در حوزه های اوقافی، بهره وری اقتصادی و بررسی تفویض اختیارات استانی از جمله محورهای بازرسی های امسال است.

شیری اضافه کرد : بررسی گلوگاه های فساد اداری در استانها، بررسی گزارش های واصله سازمان های نظارتی و اجرای پیشنهادهای رسیده در این گزارشها، بررسی معایب و نارسایی های بازرسی در سال گذشته و مشکلات موجود، بررسی اسناد مردودی و بررسی میزان رضایت مندی از مدیران و کارکنان از دیگر محورهای مهم بازرسی های سال ۹۴ است.