مجلس بار دیگر با افزایش مناطق آزاد تجاری و صنعتی مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه «ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید» که از سوی دولت به مجلس ارائه و در کمیسیون اقتصادی بررسی شده است، در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که پس از اظهارات نماینده دولت و مخالفان و موافقان این لایحه، نمایندگان با ۹۸ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات آنرا را رد کردند.

به این ترتیب بررسی لایحه دولت از دستور کار نمایندگان خارج شد.

اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیرکل شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی که به نمایندگی از دولت در صحن علنی مجلس حضور یافته بود در دفاع از کلیات این لایحه اظهار داشت: مناطق آزاد جدید تجاری و صنعتی همگی در مناطق مرزی کشور ایجاد می شوند و هدف دولت نیز این است که این مناطق، به قطب مبادلات مرزی با همسایگان تبدیل شوند؛ چراکه بیشترین تقاضا برای تولیدات صنعتی داخلی در بین همسایگان وجود دارد.

وی با اشاره به بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی مبنی بر توسعه مناطق آزاد جهت تامین نیازهای کشور، به ایراد مخالفان این لایحه مبنی بر تبدیل شدن مناطق آزاد به سکوی واردات اشاره کرد و پاسخ داد: بزرگ ترین رقم واردات این مناطق سه میلیارد دلار است و این در حالی انجام می شود که از مرکز برای این کالاهای وارداتی ثبت سفارش می شود و مصرف کنندگان آن نیز صنایع هستند و مواد مورد نیاز آنها از مسیر مناطق آزاد وارد می شود، بنابراین این مسئله به عنوان واردات در مناطق آزاد تلقی نمی شود.

نمایندگان موفق لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی نیز به نکاتی همچون لزوم توجه به خواسته مردم در ایجاد این مناطق، معافیت مالیاتی و افزایش صادرات و اختصاص درصدی از درآمدهای این مناطق به محرومان بومی و اشتغال زایی مولد اشاره کردند.

مخالفان نیز در اظهارات خود به نکاتی همچون مغایرت محتوای این لایحه با برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی، سابقه رد شدن آن در مجلس در یک ماه گذشته و غیر ضروری بودن طرح مجدد آن، عملکرد ناموفق مناطق آزاد تجاری و صنعتی در جذب نقدینگی سرگردان و تسهیل صادرات و ضربه به منافع ملی در صورت افزایش واردات از طریق این مناطق اشاره کردند.

متن لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جدید

متن لایحه دولت که در این جلسه از سوی نمایندگان رد شد، به این شرح است:

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود:

الف: در استان‌های هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، گلستان (اینچه‌برون)، کردستان (بانه و مریوان) و سیستان و بلوچستان (سیستان) در محدوده جغرافیایی بر طبق نقشه‌های پیوست (ممهور شده به مهر دبیر شورای عالی مناطق آزاد) منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایجاد کند.

ب: اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به شرح نقشه پیوست که به تائید ستاد فرماندهی کل قوا رسیده است، به وسعت ۲۱ کیلومترمربع به هم پیوسته و راه اتصال دریایی آن به جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم ملحق می‌شود.

پ: در استان‌های آذربایجان غربی (سرو – ارومیه)، اصفهان (شاهین‌شهر)، البرز (دارویی برکت)، خراسان رضوی (خاف و قوچان)، زنجان (زنجان)، فارس (فساء)، قزوین (تاکستان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، لرستان (خرم‌آباد) و یزد (ابرکوه و میبد) منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.

تبصره ـ مناطق آزاد مذکور در مواد فوق در کلیه امور بر اساس قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ شهریور ۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مناطق ویژه اقتصادی مذکور در مواد فوق در کلیه امور بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب پنجم آذرماه ۱۳۸۴ اداره خواهند شد.