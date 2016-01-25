دانشگاه باچاخان پاکستان ۴ روز پس از حمله تروریستی بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، پس از گذشت ۴ روز از حمله تروریست ها به دانشگاه «باچان خان» چهار سده در ایالت خیبر پختونخواه پاکستان که در نتیجه این حمله ۲۰ نفر کشته و ۶۰ نفر زخمی شدند و ۴ تروریست نیز در درگیری با نیروهای امنیتی به هلاکت رسیدند، دانشجویان با حضور در کلاسهای درس فعالیت آموزشی در این دانشگاه از نو آغاز شد.

از سویی دیگر دولت ایالتی بلوچستان پاکستان برای محافظت از دانشگاههای این ایالت در مقابل تهدیدات تروریستی تصمیم گرفته است پلیس ویژه محافظت از دانشگاهها را بوجود آورد. ایالت بلوچستان پاکستان از جمله ایالت هایی است که بیشترین حملات تروریستی در آن رخ می دهد و سالانه تعداد بیشماری از مردم بی گناه بویژه شیعیان ساکن در این ایالت کشته می شوند.

لازم به ذکر است ارتش پاکستان ۳ تن از همدستان حمله تروریستی به دانشگاه باچا خان ایالت خیبر پختونخواه را نیز دستگیر کرده است که نقش مهمی در کمک به تروریستها را داشتند.