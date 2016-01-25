به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در دو گرایش راندمانی و معماری و به صورت دانشجویی و دانشآموزی برگزار خواهد شد. این دوره از مسابقات به همت انجمن علمی معماری و با همکاری گروه سازهیار اجرا میشود.
هر ساله مسابقات زیادی در سطح کشور و جهان با موضوع سازههای ماکارونی برگزار میشود.
در این مسابقات شرکتکنندگان سازههای خود را که تنها با استفاده از ماکارونی و چسب ساخته شدهاند، بارگذاری می کنند که با توجه به گرایشهای مختلف، سازههای برتر مشخص میشوند.
به دلیل تشابه رفتاری ماکارونی با بتن، سازههای ماکارونی را میتوان شبیهساز پلهای بتنی و سایر سازههای واقعی در مقیاسی کوچکتر دانست.
بدین ترتیب شرکتکنندگان در این مسابقات با مفاهیم استاتیک و مقاومت مصالح آشنا شده و آمادگی طراحی سازههای واقعی را پیدا خواهند کرد.
علاقمندان برای ثبت نام تا پایان بهمن ماه سال جاری فرصت دارند، همچنین علاقمندان برای كسب اطلاعات بيشتر می توانند از طريق سايت رسمی مسابقات به نشانی http://sbuss.ir مراجعه کنند.
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