به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی صبح دوشنبه در جلسه بررسی روند گازرساني به مناطق روستايي استان اردبيل اضافه کرد: برای گازرسانی به این تعداد روستا اعتباری بالغ بر ٢٩٠ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به شبکه گذاری ۳۸۸ کیلومتری برای گازرسانی به این تعداد روستای استان یادآور شد: با افتتاح این طرح های روستایی بیش از شش هزار خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان همزمان با این ایام و گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گازرسانی به یک محور صنعتی نیز به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین از آغاز پروژه ها اجرایی در قالب گازرسانی به بخش روستایی استان خبر داد و متذکر شد: به همین مناسبت عملیات گازرسانی به ٢٢٢ روستا با اعتبار بیش از ٥٢٣ میلیارد ریال آغاز می شود.

خدایی با تاکید بر اینکه با اتمام این طرح ها بخش عمده ای از مناطق روستایی استان تحت پوشش گاز قرار می گیرند، عنوان کرد: در قالب این پروژه بزرگ بیش از هشت هزار خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

وی با تاکید به تداوم گازرسانی به مناطق روستایی بیان داشت: در حال حاضر تمام شهرهای این استان به شبکه گاز متصل است، بنابراین تمرکز این شرکت در بحث گازرسانی به روستاها بوده که در این خصوص نیز تاکنون ٧١ درصد این مناطق از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.