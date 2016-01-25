نادر سیحون مدیر گالری سیحون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری هفتمین دوره حراج آثار هنری این گالری توضیح داد: این حراج به صورت آنلاین برگزار می شود و به آثار هنرمندانی اختصاص دارد که علاقه مند به شرکت در این حراج بودند و یا آن که از هنرمندان منتخب گالری سیحون بودند.

وی درباره قیمت گذاری آثار بیان کرد: افرادی که علاقه مند به خرید آثار هستند در سایت این حراج ثبت نام می کنند و به صورت آنلاین می توانند خرید کنند. قیمت آثار هم پایین تر از قیمتی است که در گالری به فروش می رسد یعنی چهل درصد پایین تر از قیمت اصلی آثار است.

سیحون یادآور شد: این حراج به مدت ۱۰ روز برگزار می شود و پس از ۱۰ روز آثار به بالاترین قیمت پیشنهاد شده فروخته می شود.

این مدیر گالری درباره چگونگی گردآوری آثار هم گفت: این آثار از هنرمندان مختلفی گردآوری شده است که حدود بیش از صد هنرمند را شامل می شوند و آثار هنرمندانی که در قید حیات نیستند نیز از سوی مجموعه داران ارائه شده است.

سیحون درباره بالاترین قیمت پایه آثار این حراج گفت: آثار این حراج به استادان بزرگی تعلق دارد اما بالاترین رقم قیمت های پایه حدود ۲۵ میلیون تا ۳۵ میلیون تومان است به این دلیل که قیمت های بالا نمی توانیم بگذاریم.

وی درباره علت به تعویق افتادن زمان برگزاری حراج هم توضیح داد: این حراج یک هفته به تعویق افتاد به این دلیل که سررو ما در خارج از ایران در حال بروز رسانی بود و امروز هم چون روز تعطیل بود نتوانستیم تماس بگیریم و پاسخی دریافت کنیم بنابراین برای این که به مشکلی برخورد نکنیم برگزاری حراج را یک هفته به تعویق انداختیم.

سیحون خریداران این حراج را شامل خریداران ایرانی و خارجی ذکر کرد و گفت: برخی از خریداران ما علاقه مندان خارجی هستند و برخی خریداران ما را نیز ایرانیان خارج از ایران تشکیل می دهند.

هفتمین دوره حراج آنلاین گالری سیحون از ۱۱ بهمن ماه به مدت ۱۰ روز برگزار می شود.

در این حراج آثار هنرمندانی چون فرامرز پیلارام، ژازه طباطبایی، احمد اسفندیاری، محمود جوادی پور، ناصر اویسی، منوچهر معتبر، مهدی سحابی، علی ترقی جاه، فریده لاشایی، حسین محجوبی، هانیبال الخاص، مهدی حسینی و هنرمندان جوانی از جمله صادق ادهم، سالار احمدیان، عبدی اسبقی، مرتضی دره باغی، جمشید حقیقت شناس، بهرام حنفی، رضا رینه ای، ایرج شافعی، بابک یعقوبی، رضوان صادق زاده، نزار موسوی نیا، مهرداد فلاح و ... به فروش می رسد.