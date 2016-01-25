به گزارش خبرنگار مهر، جواد آقازاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تبعات منفی ناشی از بحران خشک شدن دریاچه ارومیه: در حال حاضر حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون افزایش ابتلا به سرطان یا افزایش فشار خون و بعضاً شیوع بیماری‌های تنفسی به دلیل تبعات ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه مطرح شده است.

وی با بیان اینکه این شایعات و حرف و حدیث‌ها از منظر پزشکی و درمانی قابل قبول یا رد کردن نیست و نیازمند تحقیقات و مراقب‌های مستمر و گسترده است عنوان کرد: اجرای طرح‌های تحقیقاتی و یا کنترل و مراقب در میان حاشیه‌نشینان دریاچه ارومیه اعتبار کلانی را طلب می‌کند که به این سادگی‌ها قابل تأمین و اجرا نیست.

آقازاده اظهار داشت: تا کنون مطالعه جامع و کاملی انجام نشده تا نشان دهد که در حاشیه دریاچه ارومیه بعد از خشک شدن آن بیماری‌های مختلف افزایش یافته است اما نیاز به این مطالعه و تحقیق کاملاً احساس می‌شود.

وی افزود: به همین منظور جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر از حاشیه‌نشینان دریاچه ارومیه برای یک مدت زمانی مشخصی تحت مراقبت‌های مخصوص پزشکی و درمانی قرار می‌گیرد تا تبعات ناشی از خشک شدن دریاچه مورد واکاوی، تحقیق و مطالعه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به شاخص‌های بخش بهداشت و درمان در استان گفت: استان از نظر شاخص میزان تخت بیمارستانی بازای ۱۰۰۰ نفر ۱.۲ است که از میانگین کشوری (۱.۷) کمتر است.

آقازاده ادامه داد: برای اینکه به شاخص کشوری برسیم لازم است تا پایان سال ۱۳۹۴ تعداد ۵۲۰۰ تخت به تعداد تخت‌های بیمارستانی استان افزوده شود که در حال حاضر از این تعداد ۳۹۸۹ تخت فعال در استان داریم که نیازمند ۱۲۰۰ تخت هستیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر برای برنامه توسعه پنج ساله ششم وزارت بهداشت این شاخص را ۲.۵ در نظر گرفته است ولی با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی استان، این رقم را ۲ لحاظ کرده‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی گفت: تا پایان سال ۱۳۹۹ با شاخص ۱.۷ نیاز به ۴۲۱۱ تخت، با شاخص ۲ نیاز به ۵۲۱۱ تخت و با شاخص ۲.۵ نیاز به ۶۹۶۱ تخت در استان داریم.

آقازاده با اشاره به اینکه سیاست اصلی و کلان وزارت بهداشت و همچنین دانشگاه علوم پزشکی استان ارائه خدمات در محروم‌ترین نقاط استان است عنوان کرد: در همین راستا در سالجاری، ۸۸ متخصص از رشته‌های مختلف در سطح استان توزیع شدند که ۸۰ نفر از آن‌ها در شهرستان‌ها و فقط هشت نفر در ارومیه بکار گیری شد.